Njemački zvaničnici smatraju da bi bilo neprikladno da se turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan obrati Turcima u Njemačkoj tokom samita G20 iduće sedmice.

Arhiv / 24sata.info

Njemački ministar vanjskih poslova Sigmar Gabriel je rekao da je Turska službeno izdala zahtjev za to, ali da "to nije dobra ideja".



- Mi imamo ustavno opravdanje za to - kazao je, javlja BBC.



Gabriel je za njemačke medije izjavio da nemaju dovoljno policajaca da osiguraju bezbjedno obraćanje Erdogana na marginama G20.



- Naša zemlja je otvorena, ali mi nemamo namjeru donositi među naše stanovništvo unutrašnje političke sukobe iz drugih zemalja - izjavio je Gabriel.



Gökay Sofuoglu, predsjedavajući Turske zajednice u Njemačkoj podržao je Gabrielov stav, rekavši da želi da se "jasno da do znanja da takav masovni događaj neće biti dopušten ovdje u Njemačkoj", izvještava Handelsblatt.



Samit G20 će biti održan u Hamburgu 7. i 8. jula.

(FENA)