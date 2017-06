Katar je spreman da sarađuje sa drugim zaljevskim zemljama koje ga blokiraju, kako bi se riješila velika diplomatska kriza, kazao je ministar vanjskih poslova te zemlje, ističući, međutim, da njegova zemlja neće pregovarati o mjerama koje vrijeđaju njen suverenitet.

Arhiv / 24sata.info

Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Bahrein i Egipat su prekinuli diplomatske veze sa Katarom i 5. juna uveli sankcije toj zemlji, optužujući je da podržava terorizam. Doha odbacuje sve optužbe.



Nakon više od dvije sedmice, četiri arapske zemlje su predstavile listu od 13 zahtjeva koje bi Katar trebao ispuniti u roku od 10 dana ako želi da se blokada ukine. Među tim zahtjevima je i zatvaranje Al Jazeere, zatvaranje turske vojne baze u toj zemlji, te prekidanje veza s Iranom.



“Odgovor Katara je sa namjerom bio umjeren, ali ipak nedvosmislen“, kazao je šeik Mohammed bin Abdulrahman Al Thani u Washingtonu, gdje je održao niz sastanaka kojima je bio cilj da se kriza u Zaljevu riješi.



“Voljni smo da pregovaramo oko svih legitimnih zahtjeva sa našim susjedima, ali nema kompromisa kada je u pitanju naš suverenitet“, kazao je on, nazvavši “opsadu“ Katara “aktom agresije“ kojim se krši međunarodno pravo.



“Ove neprijateljske akcije su temeljene na neosnovanim tvrdnjama i lažnim pretpostavkama. Dokazi tek treba da budu predstavljeni“.



Obraćajući se novinarima, ministar vanjskih poslova Katara je ponovio stav te zemlje da je lista zahtjeva nerazumna, opisavši je kao pokušaj da se potkopa vanjska politika i državni suverenitet te zemlje.



On je tako odgovorio svom saudijskom kolegi, Adelu al-Jubeiru, koji je ranije kazao da neće biti pregovora oko liste zahtjeva.



“Ne mislim da su termini 'zahtjev' i nešto oko čega se 'ne može pregovarati' civiliziran način da se kriza riješi“, kazao je on, prenosi Al Jazeera.





(FENA)