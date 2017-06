Ministar vanjskih poslova Turske Mevlut Cavusoglu je danas u švicarskom gradiću Crans-Montana, gdje se pod okriljem Ujedinjenih nacija (UN) održavaju pregovori o kiparskom pitanju, istakao da je ovo posljednja mirovna konferencija o ovom pitanju.

Mevlut Cavusoglu / 24sata.info

"Ovo je posljednja konferencija i zato moramo doći do nekog sporazuma. Potrebno je da postignemo dogovor u vezi s pitanjima oko kojih još uvijek nismo postigli određeno rješenje", rekao je Cavusoglu novinarima ispred Kongresnog centra Le Regent, gdje su održani današnji sastanci dviju strana.



Naglasio je da delegacija Republike Turske kao i predstavnici Sjevernog Kipra postupaju krajnje iskreno i konstruktivno na ovim pregovorima.



Na pitanje novinara s Južnog Kipra o tome zašto se odbio sastati s grčkim šefom diplomatije Nikosom Kotziasom, Cavusoglu je istakao da takve tvrdnje nisu tačne.



"Ne, nisam odbio susret. Ko vam je to kazao? Samo se nismo mogli dogovoriti oko termina. Ako vam je on rekao nešto tako, žao mi je, ali to nije tačno. Zašto bih odbio? On mi je dobar prijatelj. Obavili smo i međusobe posjete", rekao je Cavusoglu.



Pod okriljem Ujedinjenih nacija, u srijedu su u švicarskom gradiću Crans-Montana počeli mirovni pregovori o kiparskom pitanju. U četvrtak su se u tom gradiću na Alpama sastali čelnici Južnog Kipra Nicos Anastasiades i njegov kolega iz Sjevernog Kipra Mustafa Akinci. Sastancima moderira savjetnik i izaslanik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za Kipar Espen Barth Eide, a prisustvuju i šefovi turskih i grčkih diplomatija Mevlut Cavusoglu i Nikos Kotzias.



Pregovori za cilj imaju ujedinjenje podijeljenog Kipra u federalnu cjelinu, a to rješenje bi uveliko odredilo i buduće odnose Turske s Evropskom unijom.



Posljednji pokušaj ujedinjenja Kipra neuspješno je završio 2004. godine kada su birači u Južnom Kipru na referendumu odbili prihvatiti plan koji je predložio nekadašnji generalni sekretar UN-a Kofi Annan.





(AA)