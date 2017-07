Predsjednik Turske Republike Sjeverni Kipar Mustafa Akinci izjavio je da će nastupajuća sedmica zbog nastavka pregovora o rješenju kiparskog pitanja biti od izuzetne važnosti za budućnost otoka jer se očekuje donošenje ključne odluke u vezi sa kiparskim sporom.

Mustafa Akinci / 24sata.info

Pod okriljem Ujedinjenih nacija, mirovni pregovori o kiparskom pitanju počeli su 28. juna u švicarskom gradiću Crans-Montana, a danas je u tom gradiću na Alpama pauza pred sutrašnji nastavak pregovora. Sastancima moderira savjetnik i izaslanik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za Kipar Espen Barth Eide, a prisustvuju i šefovi turske i grčke diplomatije Mevlut Cavusoglu i Nikos Kotzias. Južnokiparsku delegaciju predvodi Nicos Anastasiades.



Šef sjevernokiparske delegacije Akinci je danas izjavio kako je aktuelna kiparska konferencija odlučujuća i kako se sve strane moraju konstruktivno ponašati zarad bolje budućnosti ljudi na otoku.



On je kazao da su u petak pregovarači prihvatili prijedlog da se pregovara o paketu tema koje se odnose na kiparsko pitanje, čime je turska učinila ustupak s obzirom na to da je ranije zagovarala pojedinačne pregovore o svakoj temi.



“Jedini cilj nam je da postignemo najbolji dogovor za buduće generacije na Kipru. Zato smo veoma koncentrirani i optimistični. Ovdje smo da povedemo turski narod na Kipru i cijeli otok u bolje sutra. Nadam se da će i druga strana u pregovorima pokazati istu odlučnost“, poručio je Akinci.



Pregovori za cilj imaju ujedinjenje podijeljenog Kipra u federalnu cjelinu, a to rješenje bi uveliko odredilo i buduće odnose Turske s Evropskom unijom.



Šef turske diplomatije Cavusoglu ranije je izjavio kako je turska delegacija došla s ciljem da se postigne sveobuhvatni i trajni dogovor i da se ne može vječno pregovarati.



On je kazao da su pitanja sigurnosti i garancija na Kipru od ključne važnosti i nezaobilazna za Tursku.



Posljednji pokušaj ujedinjenja Kipra neuspješno je završio 2004. godine kada su birači u Južnom Kipru na referendumu odbili prihvatiti plan koji je predložio nekadašnji generalni sekretar UN-a Kofi Annan.



Otok Kipar je podijeljen 1974. godine izbijanjem vojnog udara u grčkom južnom dijelu Kipra koji je praćen pokušajem progona kiparskih Turaka, a što je bio povod za vojnu intervenciju Turske kao zemlje garanta mira na tom otoku.



Od tada postoji Južni Kipar, koji je članica Evropske unije, i Turska Republika Sjeverni Kipar. Turska je zadržala vojno prisustvo na otoku kao garant mira i stabilnosti. Aktuelne vlasti dva dijela Kipra i delegacije Turske i Grčke rade na kreiranju plana ujedinjenja Kipra u federalnu cjelinu.





(AA)