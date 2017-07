Državljani trećih zemalja izvan EU koji prelaze vanjsku granicu Unije ili schengenske zone, što znači i državljani Srbije, BiH i Crne Gore na ulasku u Hrvatsku, uskoro više neće dobivati žigove u putovnice nego će se od njih uzimati i elektronički pohranjivati podaci o datumima ulaska i izlaska, piše zagrebački Večernji list.

Ilustracija / 24sata.info

Novost je to oko koje su Evropski parlament i Vijeće EU postigli politički dogovor i sada samo trebaju usuglasiti tehničke detalje prije nego što odluka o uspostavi sistema EES (Entry/Exit System) bude izglasana i stupi na snagu.



Prikupljeni podaci moći će biti pohranjeni u bazi podataka u pravilu tri, a u iznimnim slučajevima pet godina, a poslužit će policiji i drugim sigurnosnim službama da otkrivaju, sprečavaju ili istražuju počinitelje teških kaznenih ili terorističkih djela koji dolaze iz zemalja izvan EU.



Novi sistem kontrole ulazaka i izlazaka u EU lakše će otkrivati državljane trećih zemalja koji ulaze u schengensku zonu, ali ne izlaze na vrijeme, odnosno u roku za koji im je bio dopušten boravak (90 dana). Također, novi sistem trebao bi ubrzati promet na graničnim prijelazima jer putovnice državljana trećih zemalja izvan EU ionako se već sada sustavno skeniraju i provjeravaju u bazama podataka, a ovime se uvodi samo još jedna baza podataka s kojom će se skenirani podaci uspoređivati, dok udaranje žiga u pasoš odlazi u histriju.



Druga je velika novost, koja je u proceduri usvajanja u institucijama EU i za koju se također očekuje da bude izglasana do kraja ove godine, uvođenje sustava ETIAS s pomoću kojeg će se “znati tko putuje u EU i prije nego što stigne ovamo”.



Svi državljani trećih zemalja kojima nije nužna viza za EU morat će se, jednom kad sistem ETIAS proradi, prije putovanja registrirati putem interneta, platiti pet eura i dobiti odobrenje bez kojega ne mogu ući u EU. Budu li u rutinskoj provjeri nakon registracije označeni kao sumnjivi ili opasni, neće ni dobiti odobrenje za ulazak u EU. Opet, i to će vrijediti za državljane BiH, Crne Gore ili Srbije koji prelaze hrvatsku granicu.



(Avaz)