Kanada će uputiti izvinjenje i uplatit će milione dolara obeštećenja bivšem zatvoreniku iz Guantanama koji je zarobljen u Adganistanu u 15. godini života i koji je bio u zatvoru 13 godina. Omar Khadr dobit će najmanje deset miliona kanadskih dolara (osam miliona američkih dolara) od savezne vlade zbog tretmana kome je bio podvrgnut tokom zatočeništva, sudeći po izvještajima u novinama Globe and Mail i Toronto Star koji se pozivaju na anonimne izvore.

Arhiv / 24sata.info

Khadr, kanadski državljanin koji je proveo deset godina u zatvoru Guantanamo prije nego što je prebačen u Kanadu i uslovno oslobođeen u 2015., bio je najmlađi zatvorenik u pritvorskom centru na kubanskom tlu nakon zarobljavanja u Afganistanu u 2002.



U 2010. godini on je bio osuđen na osam godina plus vrijeme koje je već odslužio nakon ročišta na američkom vojnom sudu na kome je pristao da prizna krivicu za ubistvo američkog vojnika i kršenje zakona rata, pokušaj ubistva, urtotu, pružanje materijala za podršku terorizmu i špijuniranje.



U okviru nagodbe, on je poslan kući u Kanadu u 2012. da odsluži ostatak kazne.



On je prebačen u zatvor visoke sigurnosti u rodnoj zemlji, gdje su se advokati nekoliko godina borili da mu se prizna status maloljetnika u vrijeme kada se desio napad koji je priznao. Kanadski Vrhovni sud konačno je priznao to sedmicu dana prije njegovog uslovnog oslobađanja u 2015.



Njegov pravni tim tužio je kanadsku vladu za 20 miliona dolara jer su njegova prava kao zatvorenika bila prekršena, prenosi AFP.

(FENA)