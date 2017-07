Šef katarske diplomatije Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani izjavio je danas kako su optužbe Saudijske Arabije i njenih zaljevskih saveznika o navodnoj katarskoj podršci terorizmu neutemeljene i kako turska vojna baza i vojna saradnja između Katara i Turske ni u kom kontekstu ne predstavljaju prijetnju za sigurnost u regiji, već je jačaju.

Šeik Mohammed bin Abdulrahman Al Thani

Londonska think tank organizacija Chatham House danas je organizirala panel “Kriza u Zaljevu: Odgovor Katara“, a, u obraćanju prisutnima, ministar vanjskih poslova Katara Al-Thani je istakao kako je terorizam prijetnja globalnom miru i stabilnosti i kako se Katar, svjestan te činjenice, bori protiv terorističkih grupa, uključujući i ISIS i Al Kaidu, koje su i zvanično na listi terorističkih organizacija u toj zaljevskoj zemlji.



“Katar pogrešnim smatra to što neke zemlje terorističkim organizacijama tretiraju opoziciju u nekim trećim zemljama. U centru naših nesuglasica s ovima koji su nam uveli embargo je upravo taj stav", kazao je Al-Thani.



Kriza u Zaljevu eskalirala je 5. juna kada su vlasti Saudijske Arabije, Bahreina, Egipta, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Jemena prekinule diplomatske odnose i blokirale granice Katara. Katar se tereti za podršku terorizmu, što zvanična Doha negira i ocjenjuje neutemeljenim optužbama.



Zaljevske zemlje su vlastima Katara dostavile istu od 13 zahtjeva koje treba ispuniti za ukidanje blokade, a među tim zahtjevima je i zatvaranje turske vojne baze u Kataru.



Ministar Al-Thani danas je kazao da katarska vojna saradnja s Turskom i turska vojna baza nikako ne predstavljaju prijetnju Zaljevu, jer se radi o članici NATO-a i prijateljskoj zemlji s kojom Katar sarađuje, baš kao što to čini i sa SAD-om, Velikom Britanijom, Francuskom i Kanadom.



"Zašto bi tursko vojno prisustvo u Kataru bilo problem nekome kada u nekim zaljevskim zemljama postoji i rusko vojno prisustvo. Pozadina tog zahtjeva je da se Katar uskrati za vojnu pomoć i ništa drugo ne vidim u tome", kazao je Al-Thani.



Al-Thani je prije dva dana posredniku u pregovorima Kuvajtu predao službeni odgovor na listu zahtjeva koju dobili, a danas je kazao da zbog poštivanja Kuvajta kao medijatora ne želi otkrivati sadržaj tog odgovora koji je danas dostavljen i Saudijskoj Arabiji.



"Bojim se da bi blokada Katara mogla postati praksa i u drugim regijama ukoliko se ne bude poštivao suverenitet Katara i ukoliko se rješavanju problema ne pristupi ozbiljnim dijalogom uz uzajamno poštivanje strana. Međunarodna zajednica to ne bi trebala dopustiti“, poručio je Al-Thani.



Ističući da je Katar dao svoj odgovor i da je sada druga strana na potezu, Al-Thani je kazao kako je Katar napadnut i kako se od njega ne treba očekivati prvi korak, već od napadača.





(AA)