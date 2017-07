Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u srijedu se obrušio na Njemačku, upozoravajući je da je počinila "političko samoubistvo" uoči očekivanog susreta s kancelarkom Angelom Merkel.

Erdoganove posljednje kritike uslijedile su nakon što mu je Njemačka odbila da se obrati velikoj etničkoj turskoj zajednici na mitingu u Njemačkoj uoči samita G20.



- Kakav je to mentalitet? To je veoma ružno. Nikada nisam vidio nešto poput toga. Njemačka je počinila samoubistvo. To je političko samoubistvo - izjavio je Erdogan za sedmični magazin Die Zeit.



- Njemačka mora ispraviti tu grešku - dodao je on, tvrdeći da "ne može biti ušutkan".



Očekuje se da se o toj temi razgovara kada se Erdogan sastane s Merkel licem u lice uoči samita Grupe 20 u petak, prenosi AFP.





