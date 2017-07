Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan je u razgovoru za francusku televiziju "France 24" izjavio da Turska neće zatvoriti vojnu bazu u Kataru.

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

"Katar ne želi nešto tako, i mi to nećemo ni uraditi, nikada to nećemo uraditi", rekao je Erdogan na pitanje o mogućnosti zatvaranja turske baze u toj zemlji.



Na pitanje da li je moguće da diplomatska kriza u Zaljevu preraste u oružani sukob, turski predsjednik je istakao da nije potrebno novo krizno žarište u tom dijelu svijeta.



"Mi ne želimo drugo krizno žarište u ovom regionu. U Siriji i Iraku već imamo ozbiljnu krizu i zato ne želimo da sada dođe do krize i u Zaljevu", kazao je Erdogan.



Istakao je da je Saudijska Arabija trenutno najsnažnija zemlja u Zaljevu.



"U svim svojim izjavama sam od saudijskog kralja tražio, i to je naša želja, kao vodeći u regionu, po godinama, ali i u ekonomskom smislu, da ne dozvoli izbijanje krize na tom području. Uvijek smo to željeli. Kada je riječ o listi od 13 tačaka, to su sankcije koje jednu državu dovode u situaciju da više nije država. Katar je država", kazao je Erdogan.



Naglasio je kako takva lista zahtjeva nije prihvatljiva za jednu državu.



"Na listi se nalaze takve tačke da one u potpunosti znače da neko ne priznaje drugu državu zbog čega se traži da ta država odustane od svih funkcija. Tako nešto ne možemo prihvatiti", rekao je predsjednik Turske.



Na pitanje da li je zvanična Doha obavijestila Tursku o mogućnosti zatvaranja turske baze u toj zemlji, Erdogan je upitao zašto se ne traži i zatvaranje vojnih baza drugih zemalja u Kataru?



"Zašto to ne traže i za Centcom? Tamo postoji i američka baza, francuska baza. Zašto se ne traži od njih nešto tako, a u slučaju Turske se traži? Turska je posvećena sporazumu koji je potpisala sa Katarom", istakao je Erdogan, pritom misleći na Sporazum o odbrani koji su dvije zemlje potpisale 2014. godine.



Na novinarsko pitanje o tome da li bi Turska, u cilju rješavanja krize, zatvorila bazu u Kataru ukoliko to od nje zatraži Doha, turski predsjednik je kazao da turske snage ne bi bile tamo gdje nisu dobrodošle.



"Ukoliko dobijemo takav zahtjev, ili molbu od Katara, mi naravno ne bi bili tamo gdje nismo dobrodošli", rekao je Erdogan.



Na pitanje da li postoje znaci da bi uskoro moglo biti postignuto rješenje za krizu u Zaljevu, Erdogan je podsjetio da zemlje na Zapadu ne podržava stav zaljevskih zemalja.



"I mi ne podržavamo, jer su takvi postupci pogrešni. Takvi postupci su neprihvatljivi. Radi se o hrani, lijekovima i drugim stvarima. Sve te sankcije su nešto što se ne može prihvatiti. Također, nemoguće je Katar posmatrati kao terorističku državu jer, za 15 godina, koliko sam proveo kao premijer i predsjednik, Katar smo doživljavali kao zemlju koja se uvijek borila protiv terorizma. Neka nam niko ne pokušava nametnuti laži i obmane. Francuska također na taj način doživljava Katar i ne prihvata tvrdnju da Katar podržava terorizam", rekao je Erdogan.



Na kraju je istakao kako ne gubi nadu da će biti pronađeno određeno rješenje za krizu u Zaljevu.



Zaljevske zemlje su vlastima Katara dostavile listu od 13 zahtjeva, među kojima je i zatvaranje medijske mreže Al Jazeera. Rok za ispunjenje zahtjeva istekao je 2. jula, a, na zahtjev Kuvajta, prosaudijski blok je pristao produžiti rok za dodatnih 48 sati. Ispunjenje zahtjeva Kataru je nametnuto kao uvjet za deblokadu, a u suprotnom mu se prijeti novim sankcijama.



Katarski ministar vanjskih poslova Sheikh Mohammad bin Abdurrahman Al-Thani je 2. jula poručio da će njegova zemlja odbaciti zahtjeve koje su Dohi uputile četiri arapske zemlje.



Četiri arapske zemlje, Saudijska Arabija, Egipat, Bahrein i Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE), u srijedu su osudile odluku Katara da odbaci listu s njihovim zahtjevima.



Kriza u Zaljevu eskalirala je 5. juna kada su vlasti Saudijske Arabije, Bahreina, Egipta, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Jemena prekinule diplomatske odnose i blokirale granice Katara. Katar se tereti za podršku terorizmu, što zvanična Doha negira i ocjenjuje neutemeljenim optužbama.





(AA)