Ruska federacija produžila je ekonomske sankcije Crnoj Gori do kraja 2018. godine, saopšteno je iz tamošnje Vlade.

Vladimir Putin / 24sata.info

Ruska Vlada je time postupila po dekretu predsjednika Vladimira Putina koji je 30. juna potpisao dekret kojim se produžuju sankcije do 31. decembra 2018. godine, nedjelju dana nakon što su lideri EU donijeli odluku da produže sankcije Rusiji do januara 2018. godine.



"Od 1. januara do 31. decembra 2018. produžava se zabrana uvoza u Rusiju određenih vrsta poljoprivrednih proizvoda, sirovina i hrane, porijeklom iz SAD-a, Europske unije, Kanade, Australije, Kraljevine Norveške, Ukrajine, Republike Albanije, Crne Gore, Republike Island i Lihtenštajna", navedeno je u odluci Vlade Rusije.



Rusija je prvi put uvela zabranu u ljeto 2014. godine na uvoz velikog broja evropskih proizvoda kao kontramjeru na sankcije Evropske unije koje su uvedene zvaničnoj Moskvi zbog intervencije u Ukrajini.



S druge strane, Crna Gora je sankcije prema Rusiji uvela 2014. godine, slijedeći politiku EU. Zvanični odnosi Crne Gore i Rusije značajno su pogoršani nakon ulaska Crne Gore u NATO.





(AA)