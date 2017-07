Američki predsjednik Donald Trump proglasio je jučer završeni samit G20 „predivnim uspjehom“, uprkos činjenici da je njegova zemlja ostala izolirana u povlačenju iz Pariškog ugovora o borbi protiv klimatskih promjena, javlja BBC.

Donald Trump / 24sata.info

U konačnoj deklaraciji sa skupa najmoćnijih ekonomija svijeta, prepoznaje se protivljenje SAD, ali se naglašava nepovratnost dogovorenih procesa.



Domaćin skupa kancelarka Angela Merkel je izrazila nezadovoljstvo Trumpovom stavom, ali i ohrabrenje činjenicom da sve ostale članice grupe ostaju pri dogovorenim reformama.



Ipak, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je naknadno rekao da je cijeli sporazum sada doveden u pitanje, jer je povlačenje SAD dovelo u pod sumnju dogovorenu kompenzaciju za zemlje u razvoju.



On je istakao da je Francuska obećala Turskoj da će joj biti isplaćena kompenzacija za štete koje će donijeti primjena sporazuma, te da je to uvjet da on bude ratificiran.



- Ako ne bude toga, naš parlament neće ratificirati sporazum - poručio je turski lider.



Trump može biti zadovoljan i činjenicom da su lideri G20 podcrtali pravo država da štite svoje tržište kroz legitimne mehanizme.





(FENA)