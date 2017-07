Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini izjavila je da je cilj Berlinskog procesa da uvede zapadni Balkan u EU i da je samit u Trstu dio šireg angažmana sa regionom.

Federica Mogherini / 24sata.info

Mogherinijeva je u intervjuu portalu “European Western Balkans” rekla da je EU “najsnažniji partner balkanskih naroda dok rade na miru, rastu i demokratiji u svojim zemljama”.



“Berlinski proces treba da prati put Balkana ka EU. On nije zamjena, niti konkurent, već je suprotno – ono što olakšava naš zajednički rad. EU neće nikada biti kompletna bez zapadnog Balkana”, rekla je Mogerinijeva.



Na pitanje da prokomentariše izjavu njemačkog ministra spoljnih poslova Sigmara Gabrijela o programu “Berlin plus” za zapadni Balkan, ona je rekla da EU ne mora da govori samo jednim glasom.



“Berlin plus je dio naše zajedničke akcije ka Balkanu: njegov fokus na konkurentnost, integraciju i inovacije je savršeno u skladu sa poslom koji obavljamo i sa onim o čemu ćemo razgovarati u Trstu”, rekla je šef evropske diplomatije.



Ona je rekla da “ne postoji stabilnost bez jake demokratije” i da je promocija dobrog upravljanja i poštovanja vladavine prava suština svakodnevnog angažmana Unije sa partnerima na Balkanu.



“Tempo reformi zavisi od svakog glavnog grada i svakog rukovodstva jedne zemlje. Kriterijumi za pristupanje su jasni za sve i tu ne nema prečica. Naša vrata su stalno otvorena: sve zavisi od svakog iz zapadnobalkanske šestorke, da pređu liniju i pridruže nam se”, naglasila je Mogherinijeva.



Ona je dodala da postoji jasna veza između regionalne saradnje na zapadnom Balkanu i napretka ka EU.



Mogherinijeva je rekla da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić “zna, kao i lideri u regionu, da u najvećoj mjeri od Srbije zavisi kada će odrediti datum pristupanja EU i da će članstvo doći sa reformama i sa normalizacijom odnosa sa Kosovom”.



“Oboje želimo Srbiju u EU. Srpsko rukovodstvo ja ambiciozno, pa smo i mi”, dodala je Mogerinijeva.



Ona je rekla da je region zapadnog Balkana “ostvario napredak koji je bio nezamisliv prije samo par godina”, ali je napomenula da “posao još nije završen”.



“Uvijek ću slaviti svaki korak u tom pravcu, svaku reformu koja učini političko rukovodstvo više odgovornim, koja se bori protiv korupcije, koja čini sudstvo efikasnijim i transparentnijim. Oni koji treba da vide konkretne boljitke su građani, posebno mladi. To je odgovornost lidera regiona”, zaključila je Mogerinijeva.



U Trstu će danas biti održan Samit zemalja zapadnog Balkana na kome će biti riječi o uspostavljanju zajedničkog balkanskog tržišta, jačanju regionalne saradnje, unapređenju i proširenju infrastrukture i energetskih usluga regiona, te migrantskim politikama.



(Avaz)