Evropska unija želi da u narednim godinama investira oko milijardu eura u zemlje Zapadnog Balkana, izjavio je danas evropski komesar za proširenje i dobrosusjedsku politiku Johannes Hahn.

Johannes Hahn / 24sata.info

Hahn je u intervjuu za Deutsche Welle kazao da je cilj bolje povezivanje s EU.



Govoreći o samitu zapadnobalkanske šestorke, koji se danas u okviru Berlinske inicijative održava u Trstu, on je najavio da će tom prilikom biti potpisan Sporazum o transportu, što znači da će se zemlje Zapadnog Balkana povezati sa transportnim zakonodavstvom Evropske unije.



To će, kazao je, regionu donijeti ekstremne privredne impulse.



“Zaključićemo čitav niz projekata na području transporta, odnosno energije - u ukupnoj vrijednosti od oko 200 miliona eura, što će na kraju aktivirati ukupne investicije od oko 540 miliona eura. I, što je posebno važno, stvorićemo pretpostavke za novo regionalno ekonomsko područje koje bi trebalo da podstakne trgovinu unutar regiona, koja nije najbolje razvijena, a ima potencijala", rekao je Han.



Prema njegovim riječima, iako su to dobre vijesti, problem je, kada se radi o regionu Zapadnog Balkana, ažurno sprovođenje dogovorenog.



"Ima puno potvrđivanja, puno obećanja, ali kada dođe do sprovođenja onda se tu mora demonstrirati i određena doza tvrdokornosti, mora stalno da se kontroliše kako stvari napreduju. Ali to je naša sudbina i mi smo se na to navikli. Na kraju krajeva radi se o tome da se za oko 20 miliona ljudi stvori ekonomska perspektiva koja obezbjeđuje i stabilnost i garantuje mir u regionu", rekao je on.



Govoreći o stabilnosti, on je kazao da su za to pretpostavke demokratske strukture.



"Kad ljudi ne mogu slobodno da djeluju, kad ne mogu slobodno da izraze svoje mišljenje, onda oni nikada neće moći da razviju one mogućnosti koje Evropu čine tako jedinstvenom. I to je razlog zbog čega je Evropa tako atraktivna, pa i za zemlje Zapadnog Balkana - da postanu članice Evropske unije. Zato je ekonomski razvoj moguć samo paralelno s razvojem vladavine prava", rekao je Hahn.



Kako je objasnio, niko neće da investira svoj novac ako ne može da se osloni na to da pravosuđe funkcioniše. Upitan da kaže koji su naredni koraci nakon samita u Trstu, on je naveo da je to sprovođenje dogovorenog.



"Ove godine sam prisustvovao početku radova na nekoliko projekata, na primjer izgradnji mostova između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ali i u Srbiji. Kada je riječ o energetici, finansirali smo gradnju transformatorskih stanica, s jedne strane vezu Crne Gore prema Italiji, ali i iz Crne Gore, preko Balkana, do Rumunije. Ovdje u Trstu događaju se sasvim konkretne stvari. Dobićemo i zadatak da u praksi implementiramo ideju regionalnog ekonomskog područja. Radi se i na podsticanju malih i srednjih preduzeća", rekao je Hahn, prenosi Tanjug.



(24sata.info)