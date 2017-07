Donald Trump je tokom svoje posjete Francuskoj na Dan Bastilje rekao da bi se "nešto" moglo desiti s Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama.

Donald Trump / 24sata.info

Trump je na zajedničkoj konferenciji za novinare s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom rekao da te dvije zemlje imaju "povremena neslaganja", ali da to neće ugroziti prijateljstvo koje datira još od Američke revolucije, prenosi AP.



On nije dao nikakva obećanja o eventualnom ponovnom priključenju Pariškom sporazumu, rekavši Macronu: "Ako se to desi, to će biti divno, ali ako se i ne desi, i to će biti u redu. Vidjet ćemo šta će se desiti", izvještava The Independent.



(FENA)