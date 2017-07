Američki predsjednik Donald Trump rekao je da zid koji je on predložio da bude izgrađen na granici s Meksikom ipak ne bi morao ići cijelom dužinom granice zbog već postojećih prirodnih barijera.

Foto: 24sata.info

Trump je novinarima koji su se nalazili s njim u avionu Air Force One na putu za Francusku rekao da bi zid također trebao da bude proziran, kako bi čuvari imali pogled na drugu stanu granice, izvještava BBC.



On je ponovio svoju želju da konačni dizajn uključuje solarne panele.



Gradnja zida koju će finansirati Meksiko bila je jedno od ključnih Trumpovih obećanja tokom njegove kampanje.



Sada, skoro šest mjeseci od početka njegovog predsjedavanja, čini se da on prihvaća neke od geografskih i praktičnih problema takve građevine.



"Tu su planine, tu su neke rijeke koje su opasne. Tu su neka područja toliko udaljena da ih ljudi baš i ne prelaze", naveo je Trump.



Umjesto toga, sve što on traži jeste "između 700 i 900 milja (oko 1120-1450 km) zida kroz koji se može vidjeti".



Na granici s Meksikom već postoji oko 1050 kilometara prozirne ograde koja je izgrađena za vrijeme predsjednika Georga W. Busha i čija je izgradnja koštala oko sedam milijardi dolara.

(FENA)