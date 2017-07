Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan je u intervjuu za "BBC" podsjetio da je u pokušaju puča terorističke organizacije FETO 15. jula 2016. godine ubijeno 250 građana Turske, javlja Anadolu Agency (AA).

"Zašto bi država hranila one koji su članovi terorističke organizacije? Ubijeno je mojih 250 građana, ranjena su 2.193 građanina. Ko će liječiti njihove rane, ko će vratiti 250 šehida?", rekao je Erdogan.



Istakao je da je te noći bio na odmoru u Marmarisu, nakon čega se, saznavši za pokušaj puča, avionom vratio u Istanbul.



"Putem društvenih mreža sam narod pozvao na trgove i narod je izašao na trgove, aerodrome i nisu posustajali. Jurišali su protiv bombardera F-16, tenkova, topova i helikoptera, ne posustajući. Kada smo sletjeli u Istanbul, na aerodromu sam vidio narod", kazao je Erdogan.



Istakao je da će cijeli svijet tokom narednih nekoliko dana ponovo vidjeti koliko je snažno nacionalno jedinstvo u Turskoj.



"U petak, subotu i nedjelju će biti održani različiti programi, i cijeli svijet će ponovo uvjeriti na kakvom nivou je naše nacionalno jedinstvo. Naše jedinstvo nikako nije upitno. Ovaj narod vjeruje svome lideru, svojoj Vladi", rekao je Erdogan.



Na pitanje o navodnim novinarima koji se nalaze u zatvoru u Turskoj, Erdogan je rekao da nijedna od tih osoba nije u zatvoru zbog novinarstva.



"Unutra nije niko zbog novinarstva, to treba biti jasno svima. U Turskoj u ovom momentu ima toliko opozicionih novinara. Ti ljudi su ili djelovali zajedno s terorističkim organizacijama, ili su unutra zbog posjedovanja oružja i pljačke bankomata. Međutim, u džepu su imali novinsku akreditaciju, tvrdeći da su novinari. Laž je, kao što vi navodite, da se unutra nalazi 170 novinara. Sve su to laži. Trenutno se unutra nalaze dvije osobe koje imaju status novinara", rekao je Erdogan.



Na pitanje o situaciji onih koji su nakon pokušaja puča FETO-a uhapšeni ili udaljeni s radnog mjesta, Erdogan je kazao nije ispravno tako posmatrati to pitanje.



"Izvinite, ali to što govorite nije tačno, nije pošteno. Pogledajte, sudstvo na Zapadu je sudstvo. Zašto sudstvo u Turskoj ne može biti sudstvo? Sudstvo kod nas je pronašlo dokaz koji se zove ByLock, kao i dokaz zvani Eagle, a pored tih dokaza su utvrdili i veze s terorističkom organizacijom FETO koja se infiltrirala u vojsku, sudstvo, policiju i sva ministarstva. Pa zar će ti pučisti, nakon što su uhapšeni, i dalje ostati u tim institucijama i neće biti udaljeni s dužnosti? Izvinite, ali kada su se ujedinile Istočna i Zapadna Njemačka, 500 hiljada osoba je suspendovano s dužnosti i niko ništa nije kazao. Ali, sada se traži da se ništa ne poduzme protiv onih koji su u Turskoj protiv države izveli udar. Ne može to tako", rekao je Erdogan.



Istakao je da će sudovi donijeti odluku u vezi s osobama koje su umiješane u pokušaj puča.



"Imamo sudstvo koje istražuje ove slučajeve i koje će dati konačni sud", rekao je turski predsjednik u intervjuu za BBC.

