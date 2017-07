Maršem za demokraciju milioni građana u Istanbulu, Ankari i drugim gradovima širom Turske obilježavaju prvu godišnjicu pokušaja vojnog udara kojeg je na današnji dan izvela teroristička organizacija FETO.

Foto: AA

Na današnji dan su infiltrirani pripadnici FETO-a u turskim oružanim snagama izveli pokušaj vojnog udara u Turskoj, a pokušaj je spriječen nakon što su milioni građana Turske na poziv turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana izašli na ulice i goloruki zaustavili pučiste, piše Anadolija.



Po uzoru na taj odziv, građani su se i danas okupili na tri lokaliteta u Istanbulu i to na Kisikli trgu, Cengelkoyju i platou Altunizade.



U dugim kolonama okupljeni su krenuli ka mostu Bogazici, koji je naknadno preimenovan u “Most šehida 15. jula“.



Okupljenima će se obratiti turski predsjednik Erdogan, koji će večeras prisustvovati i posebnom programu u turskom parlamentu u Ankari.



Tokom pokušaja vojnog udara prošle godine u Turskoj je poginulo 250, a ranjeno blizu 2.200 ljudi, a most na Bosforu na kojem se danas okupila velika masa ljudi je bio i jedno od mjesta na kojima su pučisti otvorili vatru na građane koji su ustali u odbranu državnog poretka.



Već u prvim trenucima u poslijepodnevnim satima 15. jula prošle godine pučisti su tenkovima blokirali most i kontrolirali ga do jutarnjih sati kada je pokušaj puča ugušen, a većina pučista uhapšena.



Baš kao i prošle godine, na Erdoganov poziv građani će i večeras ispuniti trgove i ulice svih turskih gradova kako bi čuvali stražu za demokraciju i još jednom pokazali da čvsto stoje iza države i demokratskog poretka u njoj.



Program obilježavanja godišnjice pokušaja puča u Istanbulu se održava uz pojačane mjere sigurnosti u kojima je angažirano 25.000 policajaca, a na terenu su i hiljade medicinskih i drugih službi.



Marš za demokraciju u Istanbulu jedan je od segmenata sedmodnevne manifestacije “Dani nacionalnog jedinstva i demokracije“ kojom se u toj zemlji obilježava prva godišnjica izdajničkog pokušaja vojnog udara iza kojeg stoji teroristička mreža FETO koju vodi Fetullah Gulen.

(AA)