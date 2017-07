Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan, premijer Binali Yildirim i drugi turski zvaničici otvorili su večeras u Istanbulu spomenik u čast 250 šehida koji su pali u noći 15. jula 2016. godine, kako bi zaštiti državu i demokratiju, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: AA

Radi se o spomeniku koji ima oblik kupole, prečnika je 11 i visine 9,5 metara, a na njemu su ispisana imena svih 250 šehida, koji su pali u noći 15. jula. Nakon otvaranja spomenika, proučeni su odlomci iz Kur’ana i dova.



Inače, spomenik se nalazi u neposrednoj blizini "Mosta šehida 15. juli", gdje su se danas okupile stotine hiljada građana kako bi obilježili prvu godišnjicu pokušaja puča, koji su prije tačno godinu dana izveli pripadnici terorističke organizacije FETO.



Tog dana su pripadnici FETO-a infiltrirani u turske oružane snage pokušali izvesti vojni udar u Turskoj, a pokušaj je spriječen nakon što su milioni građana Turske, na poziv predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana izašli na ulice i goloruki zaustavili pučiste.



Po uzoru na taj odziv, građani su se i danas okupili na tri lokaliteta u Istanbulu i to na Kisikli trgu, Cengelkoyju i platou Altunizade. U dugim kolonama okupljeni su krenuli ka mostu Bogazici, koji je naknadno preimenovan u "Most šehida 15. jula".



Okupljenima su se obratili turski predsjednik Erdogan, koji će večeras prisustvovati i posebnom programu u Parlamentu u Ankari, kao i premijer Turske Binali Yildirim.



Tokom pokušaja vojnog udara prošle godine, poginulo je 250, a ranjeno blizu 2.200 ljudi, a most na Bosforu, na kojem se danas okupila velika masa ljudi, bio je i jedno od mjesta na kojima su pučisti otvorili vatru na građane koji su ustali u odbranu državnog poretka.



Već u prvim trenucima u poslijepodnevnim satima 15. jula prošle godine pučisti su tenkovima blokirali most i kontrolirali ga do jutarnjih sati kada je pokušaj puča ugušen, a većina pučista uhapšena.



Program obilježavanja godišnjice pokušaja puča u Istanbulu održava se uz pojačane mjere sigurnosti u kojima je angažirano 25.000 policajaca, a na terenu su i hiljade medicinskih i drugih službi.



Marš za demokraciju u Istanbulu jedan je od segmenata sedmodnevne manifestacije "Dani nacionalnog jedinstva i demokracije" kojom se u toj zemlji obilježava prva godišnjica izdajničkog pokušaja vojnog udara iza kojeg stoji teroristička mreža FETO koju vodi Fetullah Gulen.

