Zamjenik turskog premijera i glasnogovornik Vlade, Numan Kurtulmus je izjavio da je u Turskoj, nakon pokušaja puča 15. jula prošle godine, s pozicija u državnoj službi u toj zemlji suspendovano 111.240 osoba.

Numan Kurtulmus

"S pozicija u državnoj službi suspendovano je 111.240 osoba, dok je 32.180 udaljeno s dužnosti. Ako se uzme u obzir da imamo oko 3,5 miliona državnih službenika, broj suspendovanih iz državne službe iznosi oko 3,5 posto", rekao je Kurtulmus novinarima u pauzi zasjedanja Vlade u Ankari.



Podsjetio je da su u okviru obilježavanja godišnjice pokušaja puča terorističke organizacije FETO u zemlji i svijetu održane brojne aktivnosti.



"Aktivnostima povodom prve godišnjice je prisustvovalo blizu šest miliona građana, koji su time pokazali da staju u odbranu demokratije kao što su to uradili i 15. jula 2016. godine", rekao je Kurtulmus.



Dotakao se i posljednjih dešavanja u Jerusalemu, kazavši da napadi Izraela u kompleksu Al Akse kao i zatvaranje bogomolje za muslimanske vjernike predstavljaju zločin protiv čovječnosti.



"To je zaista neprihvatljivo. Takva odluka je krajnje štetna. U islamskom svijetu postoje tri sveta odabrana mjesta. Al Aksa u Jerusalemu je jedna od tri odabrane džamije. Od sukoba 1967. godine nikada nije zatvorena do danas, posebno tokom klanjanja džuma-namaza. Ovakva odluka zato predstavlja zločin protiv čovječnosti i zločin protiv slobode vjeroispovijesti", rekao je Kurtulmus.



S druge strane, Turski parlament je danas produžio vanredno stanje u zemlji za još tri mjeseca. Odluka o produženju vanrednog stanja će stupiti na snagu već od srijede.





(AA)