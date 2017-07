Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da će njegova zemlja kao i do sada i dalje biti uz kiparske Turke i Tursku Republiku Sjeverni Kipar.

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

Iz Ureda predsjednika Republike Turske saopćeno je kako je Erdogan povodom obilježavanja 43. godišnjice mirovne intervencije na Kipru poslao poruku predsjedniku Turske Republike Sjeverni Kipar Mustafi Akinciju.



Erdogan je čestitao praznik u svoje lično i u ime njegovog naroda te poručio kako su kiparski Turci u svakoj prilici dokazali svoju odanost miru i trajnom rješenju situacije na otoku.



Podsjetio je i kako su mirovni pregovori o kiparskom pitanju u Crans-Montani, u Švicarskoj okončani bez rezultata.



Turski predsjednik je poručio kako više niko ne treba očekivati da će Turska posmatrati kako turski narod na Kipru biva oštećen nerješavanjem kiparskog pitanja i kako je izložen ograničenjima koja nemaju nikakav pravni osnov.



On je tom prilikom izjavio kako će Turska, kao što je to bio slučaj i do sada, nastaviti pružati podršku kiparskim Turcima.



"Turska nastavlja s podrškom kiparskim Turcima, nastavljamo s podrškom Turskoj Republici Sjeverni Kipar, ostajemo garant slobode i stabilnosti na Kipru i u istočnom Mediteranu", poručio je Erdogan.





(AA)