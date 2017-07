Jak potres magnitude 6,7 pogodio je noćas područje u blizini glavnih turskih i grčkih turističkih destinacija na Egejskom moru, pri čemu je poginulo dvoje, a ranjen veći broj ljudi, objavili su turski i grčki dužnosnici.

Foto: Twitter

Po riječima lokalnih dužnosnika najmanje je dvoje ljudi stradalo, a stotinjak je ranjeno na grčkom otoku Kos, popularnoj destinaciji osobito među Britancima.



Preko uskog kanala u Egejskom moru, u turskom Bodrumu, oko 70 ljudi je primljeno u bolnice, ozlijeđeno u pokušaju da pobjegnu od potresa koji je iza 1,30 po lokalnom vremenu pogodio to područje.



Ovaj potres je drugi po redu u široj regiji, koja je već ove godine osjetila jedan potres magnitude 6, što je stupanj koji može izazvati značajnu štetu.



Lokalni bolnički dužnosnik kazao je da je oko 100 ljudi ranjeno, većinom lakše.



Grčke vlasti stavile su na raspolaganje helikoptere kako bi se ranjeni prevezli na veći otok Rodos, kako bi im se pružila liječnička pomoć, kazao je čelnik južnoegejske regije Yiorgos Hadjimarkou.



"Naša je glavna briga sada spasiti ljudski život", kazao je on u izjavi za grčku državnu televiziju ERT.



Po izvješću policije urušio se krov kafića u Kosu, a prema obalnoj straži oštećen je dok za pristajanje u otočnoj luci, koji se nalazi u blizini pojasa s kafićima i barovima, zbog čega putnički trajekt nije mogao pristati.



Europska agencija za potrese EMSC objavila je da je moguće da se zbog potresa dogodi manji tsunami, no turski mediji navode pozivajući se na dužnosnike kako su vjerojatniji veliki valovi.





(24sata.info)