Njemački ministar financija Wolfgang Schaeuble u petak je usporedio Tursku s bivšom komunističkom državom Istočnom Njemačkom i kazao da bi zvaničnici u Berlinu Nijemcima koji putuju tamo trebali reći da to čine na vlastiti rizik.

Wolfgang Schaeuble / 24sata.info

Ministar vanjskih poslova Sigmar Gabriel Nijemce je u četvrtak savjetovao da budu oprezni kada putuju u Tursku i zaprijetio mjerama koje bi mogle otežati njemačke investicije nakon što su turske vlasti privele aktiviste za ljudska prava u okviru šire akcije obračuna s organizatorima pokušaja puča u julu prošle godine, izvještava Reuters.



- Ukoliko Turska ne prestane igrati ovu igricu, mi ćemo morati reći narodu: 'Vi putujete u Tursku na vlastiti rizik. Mi vam ne možemo više ništa garantirati' - kazao je Schaeuble za novine Bild.



Schaeuble je Tursku usporedio s Njemačkom demokratskom republikom (DDR) ili Istočnom Njemačkom, rekavši kako "Turska sada provodi nasumična hapšenja i više se ne pridržava ni minimalnih diplomatskih standarda. To me podsjeća na situaciju u DDR-u."



On je dodao da su oni koji su putovali u ovu komunističku zemlju prije njenog raspada 1990. godine bili svjesni da "ako vam se nešto dogodi, niko vam ne može pomoći".



(FENA)