Tri Palestinca su ubijena, a stotine drugih je povrijeđeno u petak u istočnom Jerusalemu, koji je pod okupacijom izraelskih snaga, saopštili su palestinski zdravstveni zvaničnici.

Do ubistava je došlo kada su izraelske snage sigurnosti intervenisale tokom protesta Palestinaca zbog nedavno postavljenih bezbjednosnih ograničenja na prilazima džamiji Al-Aksa.



"Mohammad Sharaf je ubijen u naselju Ras al-Amoud kada je pogođen metkom u glavu od strane jevrejskih doseljenika“, saopštili su iz Ministarstva zdravstva Palestine.



Očevidac, koji je želio ostati anoniman, kazao je za Anadolu Agency da je napadač "otvorio vatru na palestinske demonstrante u istočnom Jerusalemu, što je dovelo do smrti jednog od njih".



"Još jedan Palestinac, koji je identifikovan kao 17-godišnji Mohammad Lafi, ubijen je nakon što ga je metak pogodio u srce tokom sukoba s izraelskim snagama u selu Abu Dies u istočnom Jerusalemu", dodali su iz ministarstva.



Bolnica Makassed u istočnom Jerusalemu indetifikovala je 20-godišnjeg Mohammada Abu Ghannama kao treću današnju žrtvu.



"Ubijen je tokom sukoba s izraelskim snagama u četvrti Al-Tour u južnom Jerusalemu", kazali su iz bolnice.



Prema podacima Crvenog polumjeseca Palestine, broj povrijeđenih ljudi je 391. Uzroci povreda su, osim bojeve municije, gumeni metci i suzavac, dok neki od svjedoka tvrde da su povrijeđeni kada su ih pregazila vozila izraelskih snaga.



Izraelske snage sigurnosti su u ponedjeljak, nakon četiri dana, ukinule zabranu ulaska u Stari Grad u istočnom Jerusalemu, ali jake tenzije u toj regiji i dalje traju. Tokom intervencije izraelske policije posljednjih dana povrijeđeno je stotine Palestinaca, neki od njih su u kritičnom stanju.



Lokalno muslimansko stanovništvo u kompleks Al-Akse nije moglo ući od petka do ponedjeljka, a izraelske snage su u nedjelju i na ulaze u kompleks postavile dodatne kontrolne punktove s detektorima metala. Lokalni Palestinci protestuju zbog toga i odbijaju ući u kompleks, već namaze obavljaju ispred njega.



Kriza je eskalirala prošle sedmice u petak ujutro, kada su izraelski policajci ubili tri Palestinca ispred i unutar kompleksa Al-Akse, a sve je rezultiralo opštim metežom u kojem je povrijeđeno više osoba, među kojima su i dva izraelska policajca koji su preminula na putu do bolnice. Izraelska policija je potom naredila zatvaranje kompleksa Al-Aksa.





