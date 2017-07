Predstavnik za štampu Bijele kuće Sean Spicer, nekonvencionalni portparol predsjednika Donalda Trumpa, napušta taj položaj, saopćile su u petak dvije osobe upoznate o toj odluci.

Izgleda da je Spicerova odluka povezana s imenovanjem novog direktora komunikacija Bijele kuće, njujorškog finansijera Anthonya Scaramuccija. Osobe upoznate o odluci tražile su da ostanu anonimne jer nisu bile ovlaštene da javno govore o toj temi.



Spicerovi dnevni brifinzi za novinare postali su obavezno televizijsko štivo do posljednjih sedmica kada je preuzeo diskretniju ulogu. Zamjenica portparola Bijele kuće Sarah Huckabee Sanders često je preuzimala brifinge za novinare, pretvarajući ih u dešavanja nezanimljiva za kamere.



Spicer je proveo nekoliko godina predvodeći ured za komunikacije u Republikanskom nacionalnom komitetu (RNC) prije nego što se pridružio Trumpovom štabu tokom predizborne kampanje. On je blizak šefu osoblja Bijele kuće Reince Priebusu, bivšem predsjedavajućem RNC-a.



Očekuje se da Scaramucci ima aktivniju ulogu kao jedan od branitelja Trumpove politike pred TV kamerama. Spicer i ostali zvaničnici doveli su, međutim, u pitanje njegovo imenovanje za direktora komunikacija uoči predsjednikovih inicijativa na reformi poreskog sistema i drugim političkim pitanjima. Jedan od zvaničnika izjavio je da se Spicer usprotivio Trumpovoj viziji budućih medijskih aktivnosti.



Spicer je već na početku mandata naišao na trnovit put. Tokom Trumpovog prvog dana na dužnosti američkog predsjednika, on je žestoko kritikovao novinare u vezi sa izvještavanjem o broju posjetilaca koji su se okupili na inauguraciji i napustio je sobu za brifinge ne odgovarajući na novinarska pitanja.



Njegov vatreni nastup i napete razmjene mišljenja s novinarima ismijani su u emisiji Saturday Night Live, a ulogu Spicera preuzela je glumica Melissa McCarthy, prenosi Associated Press.









