Zamjenik premijera Republike Turske Hakan Cavusoglu poručio je danas u Bursi kako blokiranje džamije Al-Aksa u Jerusalemu predstavlja problem kompletnog islamskog svijeta, te da je ovaj problem moguće riješiti ako islamski svijet bude jedinstven.

Mevlut Cavusoglu / AA

Cavusoglu se u Bursi osvrnuo na situaciju u Jerusalemu, odnosno intervencije i napade izraelske policijie na džamiju Al-Aksa.



"Džamija Al-Aksa za nas ima posebnu važnost. Ona je vrlo osjetljivo mjesto ne samo za Tursku, već za kompletan islamski svijet. Nažalost, Izrael već duže vrijeme na ovom području nastavlja širiti teror", kazao je Cavusoglu, te dodao:



"Posljednje blokade ulaska u džamiju Al-Aksa, te nedopuštanja obavljanja džuma-namaza, stvari su o kojima sve zemlje islamskoga svijeta trebaju ponovo detaljno razmisliti. To je problem nas i cijelog islamskog svijeta. Ako budemo jedinstveni i naše horizonte usredočimo ka istom cilju mi taj problem možemo rijesiti", poručio je Cavusoglu.



Izraelske snage sigurnosti su u ponedjeljak, nakon četiri dana, ukinule zabranu ulaska u Stari Grad u istočnom Jerusalemu, ali jake tenzije u toj regiji i dalje traju. Tokom intervencije izraelske policije posljednjih dana povrijeđeno je stotine Palestinaca, neki od njih su u kritičnom stanju.



Lokalno muslimansko stanovništvo u kompleks Al-Akse nije moglo ući od petka do ponedjeljka, a izraelske snage su u nedjelju i na ulaze u kompleks postavile dodatne kontrolne punktove s detektorima metala. Lokalni Palestinci protestuju zbog toga i odbijaju ući u kompleks, već namaze obavljaju ispred njega.



Kriza je eskalirala prošle sedmice u petak ujutro, kada su izraelski policajci ubili tri Palestinca ispred i unutar kompleksa Al-Akse, a sve je rezultiralo opštim metežom u kojem je povrijeđeno više osoba, među kojima su i dva izraelska policajca koji su preminula na putu do bolnice. Izraelska policija je potom naredila zatvaranje kompleksa Al-Aksa.





(AA)