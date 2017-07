Predsjednik Rusije Vladimir Putin objasnio je zbog čega nije uzeo kišobran kada je iznenada počeo pljusak na ceremoniji polaganja vijenaca na Grobu neznanog vojnika povodom Dana sjećanja i žaljenja.

Vladimir Putin / 24sata.info

"Prvo, kiša je počela neočekivano. Kiša ima tu osobinu da ponekad počne neočekivano“, odgovorio je predsjednik na pitanje jednog od mladih polaznika Centra "Sirijus" u Sočiju. On je dodao da ne misli da su oni koji su stajali pod kišobranom narušili protokol, prenosi Sputnjik. Putin je istakao da nije ni pomislio da postupi drugačije.



On je podsjetio da je vojska u godinama Velikog otadžbinskog rata bila primorana da se bori i danju i noću, u svim mogućim vremenskim prilikama.



"Smatram da je to normalno. Nismo od šećera, nećemo se istopiti", dodao je Putin.







(24sata.info)