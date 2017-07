Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan uputio je danas poziv međunarodnoj zajednici da hitno poduzme korake i ukloni sve prepreke koje narušavaju slobodu obavljanja molitve u džamiji Al-Aksa u Jerusalemu, javlja Anadolu Agency (AA).

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

Erdogan je danas uputio pisanu izjavu u vezi sa posljednjim dešavanjima u Jerusalemu, a tom prilikom je u svojstvu predsjedavajućeg posljednjeg Samita islamske konferencije najoštrije osudio korištenje sile protiv ljudi koji su se okupili da obave molitvu.



"Poštivanje svetosti i historijskog statusa Jerusalema i Harem-i Serifa je pravna obaveza", porucio je Erdogan, te dodao:



"Potrebno je da se hitno uklone detektori za metal i druga ograničenja, te da se vrati status quo. Potrebno je također da svi u ovom osjetljivom periodu budemo oprezni naspram provokacija. Kao predsjedavajući Samita islamske konferencije u Istanbulu, pozivam međunarodnu zajednicu da hitno napravi korake i ukloni sve prepreke koje narušavaju slobodu obavljanja molitve u Harem-i Serifu", poručio je Erdogan.



Erdogan dodao kako su neprihvatljiva nova ograničenja koja Izrael uvodi muslimanima za ulazak u džamiju Al-Aksa u Jerusalemu.



"U Istočnom Jerusalemu, koji je od 1967. godine pod izraelskom okupacijom, 14. jula je došlo do nemilog događaja zbog kojeg smo i mi izražili žaljenje. Izrael je nakon toga zatvorio Harem-i Serif (Al-Aksa) na tri dana, te počeo uvoditi nova ograničenja za ulazak muslimanima u Harem-i Serif, uključujući i detektore za metal. Takvo nešto je neprihvatljivo", smatra turski predsjednik Erdogan.



Također je uputio poruke saučešća porodicama smrtno stradalih u neredima ispred džamije Aksa. Poručivši kako će uvijek biti protiv svakokog vida nasilja, Erdogan je dodao da je cijeli islamski svijet uz svoju palestinsku braću.

Izraelske snage sigurnosti su u ponedjeljak, nakon četiri dana, ukinule zabranu ulaska u Stari Grad u istočnom Jerusalemu, ali jake tenzije u toj regiji i dalje traju. Tokom intervencije izraelske policije posljednjih dana povrijeđeno je stotine Palestinaca, neki od njih su u kritičnom stanju.



Lokalno muslimansko stanovništvo u kompleks Al-Akse nije moglo ući od petka do ponedjeljka, a izraelske snage su u nedjelju i na ulaze u kompleks postavile dodatne kontrolne punktove s detektorima metala. Lokalni Palestinci protestuju zbog toga i odbijaju ući u kompleks, već namaze obavljaju ispred njega.



Kriza je eskalirala prošle sedmice u petak ujutro, kada su izraelski policajci ubili tri Palestinca ispred i unutar kompleksa Al-Akse, a sve je rezultiralo opštim metežom u kojem je povrijeđeno više osoba, među kojima su i dva izraelska policajca koji su preminula na putu do bolnice. Izraelska policija je potom naredila zatvaranje kompleksa Al-Aksa.



(AA)