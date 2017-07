Britanski Travel Channel u najnovijem tekstu osvrnuo se na turizam u Hrvatskoj. Tačnije, Britancima koji odlaze u Hrvatsku na odmor dali su nekoliko savjeta kako se ponašati u zemlji.

Foto: Pixsell

"Turistički dragulj s 1200 otoka, azurnim morem, pitoresknim selima i bogatom historijom", opisuje tako Travel Channel Hrvatsku, prenosi Index.hr.



Ovo su savjeti koje daju turistima koji dolaze na ljetovanje u Hrvatsku.



Ne bojte se autobusa



Za razliku od drugih evropskih zemalja, u kojima je prijevoz vozom najlakši, u Hrvatskoj to nije slučaj. Hrvatske željeznice povezuju mnoge gradove, ali ne i one na jugu. Zato je bolje voziti se autobusom. "Hrvatske željeznice će vas zbuniti", piše Travel Channel.



Vozite automobil, ali ne pričajte na mobitel



U Hrvatskoj se lako unajmi auto u rent-a-caru, no gotovo svi su s manualnim mjenjačem. Ne pričajte na mobitel dok vozite, to je izričito zabranjeno u Hrvatskoj.



Njihovi vozači ponekad agresivno pretiču, pa bolje gledajte na cestu, nego na divan krajolik.



"Lokalci često voze ludo i ne poštuju ograničenje brzine, pa treba paziti u prometu", upozorava Travel Channel.



Poštujte njihove svece



U Hrvatskoj je preko 90 posto katolika i vjera igra važnu ulogu u životu stanovništva. Svako mjesto ima svog sveca zaštitnika i feštu koju priređuju na njegov dan.



Obratite pozornost na svetišta, raspela i crkve i prema njima se odnosite s poštovanjem.



Ne spominjite Jugoslaviju i Srbe



Rat koji je počeo 1991. i nakon kojeg je Hrvatska stekla neovisnost još uvijek živi u glavama mnogih stanovnika, a Hrvati se posebno ponose svojim domoljubljem. Tokom historije često su bili pod vladavinom drugih – Mađara, Turaka, Austrijanaca, Talijana i Jugoslavije, no ako Hrvatsku povežete s Jugoslavijom, lako ćete im dići živce.



Nemojte ih slučajno zvati Jugoslavenima ili uspoređivati sa Srbima, za neke je to još osjetljiva tema.



Pazite gdje idete u toplesu



Ako želite skinuti gornji dio bikinija, možete to slobodno napraviti na gradskim plažama. Morate biti diskretni na jugu, gdje su konzervativniji. Nikako to nemojte činiti u Vrbniku na Krku i općenito u blizini crkvi.



Pazite na mine



Pazite na korak ako se krećete šikarama i šumama u unutrašnjosti, posebno u Slavoniji, Brodsko-posavskoj županiji i u zadarskom zaleđu zbog opasnosti od mina.







(24sata.info)