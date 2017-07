Turski predsjednik Tayyip Erdogan riskira stoljeća duge odnose s Njemačkom, rekao je u ponedjeljak njemački ministar finansija Wolfgang Schaeuble u vrijeme eskalacije napetosti između te dvije države članice NATO saveza.

"On ugrožava stoljeća dugo partnerstvo", istaknuo je Schaeuble o turskom čelniku za njemačke dnevne novine Bild.



"To je dramatično jer ima stvarno mnogo toga što nas povezuje. No ne smijemo dopustiti da nas se ucjenjuje", dodao je ministar, prenosi Hina.



Turski predsjednik Tayyip Erdogan u petak je rekao da Njemačka neće svojim prijetnjama zastrašiti Tursku, te stao u odbranu neovisnosti turskog pravosuđa koje Berlin uporno kritizira.



U govoru u Istanbulu također je rekao da je upozorenje njemačkog ministarstva vanjskih poslova da se ne putuje u Tursku neutemeljeno i zlonamjerno.



"Ne mogu nas zaplašiti prijetnjama", rekao je Erdogan, dodajući da je tursko pravosuđe neovisnije od njemačkoga.



Turski je predsjednik također negirao da je ijedno njemačko poduzeće pod istragom u Turskoj zbog terorizma, odbacujući upozorenje njemačkog ministra vanjskih poslova Sigmara Gabriela oko ulaganja u Tursku.





