Glasnogovornik ureda turskog predsjednika Ibrahim Kalin istakao je kako su tursko-njemački odnosi zasnovani na dalekoj prošlosti i kako nije razuman pristup da se ta saradnja prekida.

Ibrahim Kalin

Kalin je za list "Daily Sabah" napisao članak “Kuda idu Turska, Njemačka i Evropska unija“ u kojem je podsjetio da je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u maju održao sastanke s evropskim liderima, a na marginama nedavnog Samita G20 ponovio te sastanke i sastao se i s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Na sastancima je razgovarano o prevazilaženju tenzija nastalih tokom aprilskog referenduma u Turskoj o ustavnim reformama i određivanju nove rute razvoja bilateralnih odnosa.



Kalin je kazao da se pita zašto je šef njemačke diplomacije Sigmar Gabriel u novonastalom pozitivnom ozračju izašao s izjavom da će Njemačka znatno promijeniti politiku prema Republici Turskoj.



"Dva su moguća dnevnopolitička razloga za najavljenu promjenu politike. Prvenstveno zbog hapšenja njemačkog državljanina koji je umiješan u nezakonite aktivnosti u Turskoj. Drugo bi mogle biti tvrdnje o pokrenutoj istrazi protiv nekih njemačkih firmi u Turskoj, a koje se dovode u vezu sa terorističkom organizacijom FETO. Čak je i njemačka vlada saopćila da njemački državljani i firme u Turskoj nisu sigurni. Međutim, tvrdnje u oba ta slučaja su potpuno neistinite i neutemeljene", kazao je Kalin.



Ne postoje nikakve prijetnje za strance u Turskoj



Naglasivši da u Turskoj ne postoje nikakve prijetnje za strane posjetioce ili privrednike, Kalin je kazao da je slučaj hapšenja njemačkog državljanina nešto što se provodi u okviru zakona i za šta konačnu odluku može donijeti isključivo sud.



"U Turskoj ne postoji crna lista u vezi s njemačkim firmama. Danas u Turskoj posluje 7.000 njemačkih kompanija, a neke od njih gaje stoljetnu tradiciju poslovanja. Nakon prošlogodišnjeg neuspjelog pokušaja vojnog udara u Turskoj nije zatvorena niti jedna strana firma, niti je protiv bilo koje pokrenuta istraga. Zatvorene ili blokirane firme isključivo su one u vlasništvu FETO-a", kazao je Kalin.



Kalin dalje u tekstu navodi da u Tursku svake godine bez ikakvih problema dolaze hiljade njemačkih turista i privrednika, a da u Njemačkoj živi i radi blizu tri miliona ljudi porijeklom iz Turske. Dodao je da ne postoji nikakav razlog da se ti ljudi tretiraju kao prijetnja.



Vlade kancelarke Merkel jasno su kazale da su protiv članstva Turske u EU



Ističući kako su vlade kancelarke Merkel u protekloj deceniji otvoreno bile protiv prijema Turske u punopravno članstvo u Evropskoj uniji, Kalin je kazao da je Turska i dalje nastavila saradnju sa Njemačkoj na različitim nivoima i poljima.



Ukazujući na postojanje nesuglasica i o temama poput integracije i asimilacije Turaka u Njemačkoj, Kalin je kazao kako je tursko-njemačkim sporazumom zaustavljen val migranata ka Evropi i kako ekonomska saradnja bilježi pozitivne rezultate.



Podsjetivši da je Njemačka pred referendum o ustavnoj reformi u Turskoj 16. aprila zabranila turskim zvaničnicima i ministrima da se sastaju sa turskom dijasporom, Kalin je kazao da takav potez nema nikakve logike i da je iznenadio Tursku.



"Njemačka je dozvolila skupove i provedbu kampanje onih koji su bili protiv reforme u Turskoj, a to pravo i slobodu je uskratila zagovornicima reforme. Njemački mediji, institucije i političari, koji kritikuju Tursku zbog navodnog ograničavanja slobode mirnog okupljanja i govora, nisu dozvolili ni turskom predsjedniku Erdoganu da prisustvuje mirnom skupu sa turskom dijasporom", kazao je Kalin.



Podsjetivši kako su u tom periodu i pripadnici terorističke organizacije PKK u Njemačkoj održavali mitinge protiv reformi u Turskoj i kako su radili na opravdavanju terorističkih napada koje izvode u Turskoj, Kalin je kazao kako su na sve to sada i brojni pripadnici terorističke organizacije FETO primljeni u Njemačku dok turski organi tragaju za njima.



Medijska opsesija Erdoganom u Njemačkoj i dalje traje



"Uporedo sa navedenim, u Njemačkoj traje i medijska opsjednutost Erdoganom. Tekstovi u njemačkim listovima ne liče na ozbiljne političke analize, već na mišljenje čovjeka sa poremećenim umom", kazao je Kalin.



Kalin je kazao da njemačka vlada sada najavljuje da će svoj uticaj iskoristiti da i druge evropske zemlje okrene protiv Turske, te je dodao da je to nerazuman i iracionalan pristup koji ne donosi štetu samo Turskoj. Postavio je i pitanje do kada će Njemačka zanemarivati prijetnje koje PKK, FETO i druge grupe predstavljaju za Tursku kao članicu NATO-a i kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.



"Jasno je da u svemu tome ulogu imaju i izbori koji će se u Njemačkoj održati u septembru. Antiturska populistička retorika političarima donosi aplauze, pažnju i glasove. Neke političke grupe u Evropi ne žele u ogledalu pogledati svoje stanje, pa pokušavaju da od Turske naprave nekakav problem. Predstavljajući Turske kao barbare ti krugovi u Evropi se dobro osjećaju i bježe od tema nezaposlenosti, rasizma, nejednakosti u društvu i slabljenja evropskih ideja i vrijednosti", kazao je Kalin i dodao da takav pristup ne može riješiti probleme u Evropi, niti može donijeti mapu puta Evrope za budućnost.



Naglasivši da je za borbu protiv terorizma, nepravde i nesigurnosti u svijetu potrebna globalna saradnja, Kalin je kazao kako je neophodno i moguće graditi tursko-evropske odnose na bazi uzajamnog poštivanja, povjerenja i interesa.



"Turci, Nijemci i Evropljani moraju raditi na tome da se drže podalje od iracionalnih pristupa i neodgovorne politike koja će štetiti svima", zaključio je Kalin.





(AA)