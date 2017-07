Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je danas u Ankari da je Mesdžidu-l-Aksa treća po značaju džamija za cijeli islamski svijet, te je najoštrije osudio poteze vlasti Izraela kada je u pitanju taj vjerski kompleks.

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

Turski predsjednik i predsjednik vladajuće Stranke pravde i razvoja (AK Parti) obratio se na današnjoj sjednici Kluba parlametarnih zastupnika te političke opcije i tom prilikom istakao da su aktuelni potezi Izraela u Jerusalemu pokušaj potpune okupacije i uzimanja Al-Akse iz ruku muslimana.



Podsjetivši da su preci Turaka tokom četiri stoljeća s velikom pažnjom brinuli o kompleksu Al-Akse u Jerusalemu i omogućavali vjerske i druge slobode svima, Erdogan je kazao da Turska danas traži da se poštuju prava Palestinaca u potpunosti.



"Rekao sam to i izraelskom predsjedniku. Mi nećemo tolerisati da muslimani koji idu na molitvu u Al-Aksu budu tretirani kao teroristi“, poručio je predsjednik Turske.



Erdogan je kazao da je razlog tome što izraelski vojnici olako skrnave Al-Aksu i prolijevaju krv muslimana u njenom dvorištu to što svi muslimani zajedno nedovoljno brinu o Jerusalemu.



On je kazao da je došlo vrijeme da se iz školskih udžbenika izbace “lažne i namjerne“ teze, poput one da su Arapi Turcima “zaboli nož u leđa“ i koje su u prošlosti trovale mlade naraštaje.



“Baš kao što danas ne možemo optužiti cijele slojeve društva zbog toga što PKK-a, FETO, DHKP-C, ISIS ili druge terorističke organizacije ratuju protiv naše države i naroda, tako ne možemo ni osuditi sve Arape zbog nekih grešaka koje su načinjene tokom Prvog svjetskog rata. Baš kao što i danas iza terorističkih grupa postoje huškaši i sile koje im upravljaju, takva slična situacija je bila i tada“, kazao je Erdogan.



Podsjetivšši da je u protekla dva dana u Zaljevu razgovarao sa liderima Saudijske Arabije, Kuvajta i Katara, Erdogan je kazao da je i tom prilikom naglasio da je Turska apsolutno protiv svakog vida vještačkih kriza u regiji već da energiju treba koristiti za rješavanje zajedničkih problema i prijetnji poput terorizma.



“Sve te krize samo raduju krugove koji se hrane tuđom krvlju i suzama i koji žele određivati budućnost. Muslimanima više ne trebaju svađe i sukobi, već solidarnost i zbijanje redova. Za to moramo otvorenih srca kao braća raditi. Uvjeren sam da je naša posjeta bila veoma korisna u pravcu prevazilaženja krize u vezi sa Katarom“, kazao je Erdogan.



Osvrnuvši se i na odnose između Turske i Njemačke, Erdogan je kazao da se sa Turskom odnosi mogu graditi samo i isključivo na bazi uzajamnog povjerenja i poštivanja i da se partnerstvo, savezništvo i prijateljstvo mogu graditi samo pod jednakim uvjetima i pravima obje strane. Dodao je da će u suprotnom svako dobiti adekvatan odgovor na svaki čin nepoštivanja Turske.



“Vi bi kao da zabranite predsjedniku i ministrima Turske da govore u vašoj zemlji, a u isto vrijeme bi da šaljete svoje agente da se šetkaju po hotelima u Turskoj i parcelišu moju zemlju. Takvo nešto je nedopustivo“, poručio je Erdogan.



Prvi čovjek Turske Erdogan komentirao je i promjenu naziva grupe YPG, sirijskog ogranka terorističke organizacije PKK-a, koja je izvedena inicijativom Sjedinjenih Američkih Država.



“Pogledajte samo kako kažu da je YPG teroristička organizacija pa da je ne treba tako zvati, već sa se koristi naziv SDG, odnosno Sirijske demokratske snage... Međutim, šta god da rade, odveć je voda prelila čašu. Sve je tu odveć jasno“, kazao je Erdogan.



(AA)