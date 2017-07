Evropski partneri Grčke žele da se dugom opterećena zemlja vrati u normalnu situaciju i nastavit će podržavati njen put ka ekonomskom oporavku, izjavio je evropski komesar za ekonomska i finansijska pitanja, Pierre Moscovici, u Atini u utorak.

Pierre Moscovici / 24sata.info

Posjeta evropskog zvaničnika Grčkoj podudarila se s prvim probnim povratkom te zemlje tržištu dionica od ljeta 2014.



Atina je otvorila novo poglavlje izdajući petogodišnju dionicu, objavilo je grčko ministarstvo finansija, s ciljem da osigura nižu kamatnu stopu od 4,9 posto koliko je Grčka osigurala u prethodnoj probi prije tri godine.



- Grčka se polako vraća na tržišta, stoga ulazi u novu fazu u odnosima s EU i međunarodnom zajednicom - izjavio je Moscovici tokom sastanka s predsjednikom Prokopisom Pavlopoulosom, navodi se u saopćenju iz predsjedničkog ureda.



- Želimo da se Grčka vrati normalnoj situaciji i da ostane na kursu. Možete računati na nas - kazao je on, hvaleći ostvareni napredak i tražeći nove napore da se domogne ciljne linije.



- Mi smo u potpunosti ispunili svoje obaveze. Kada dođe vrijeme za to, evropski partneri će učiniti ono što moraju učiniti po pitanju duga - izjavio je Pavlopoulos.



Komesar je tržio od grčkih kreditora da ispune svoje obaveze po pitanju ublažavanja grčkog duga i od Atine da se drži reformskog puta, tokom konferencije za novinare u prostorijama Evropske komisije u grčkoj prijestonici.



- Čvrsto sam uvjeren da će Grčka uspješno dovršiti program u augustu 2018. i također sam uvjeren da Grčka može ponovo steći pristup tržištima uz razumnu kamatnu stopu - dodao je Moscovici.



- Dat ću sve od sebe da vidim Grčku kako napušta ovaj program snažnija i stabilnija - naglasio je.



Grčki premijer Alexis Tsipras izjavio je nakon sastanka s Moscovicijem da zvaničnik EU "posjećuje Grčku u poseban dan".



- To je dan kada se Grčka uspješno vratila na tržišta i to je najbitnija poruka i najveći korak u zaključivanju ove neprijatne avanture - izjavio je premijer.



- Sada je vrijeme da govorimo o grčkoj budućnosti: kako ćemo sarađivati, kako ćemo raditi u cilju uspješnog zaključenja programa u narednoj godini, narednom danu za Grčku - dodao je Tsipras, prenosi Xinhua.





(FENA)