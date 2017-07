Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je kako je veoma bolno to što se islamski svijet danas više pominje zbog razilaženja nego ujedinjavanja, više zbog sukoba nego o miru, te je dodao da građanski ratovi, bratoubilačke svađe i politika podaništva svakodnevno sve više razdvaja ljude i islamskom svijetu, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: AA

U Predsjedničkoj palati u Ankari danas se održava Skup za formiranje visokoobrazovnog polja u islamskom svijetu, a u uvodnom obraćanju učesnicima turski predsjednik Erdogan je podsjetio na izreku da se istina rađa pri sudaru ideja, te je dodao da su univerziteti i akademska zajednica mjesto gdje se to događa.



Zahvalivši se čelniku turskog Vijeća za visoko obrazovanje Yekti Saracu na uspješnoj organizaciji današnje konferencije, Erdogan je izrazio da će rasprava o problemima tog sektora otvoriti i nova vrata saradnje u dijelu svijeta koji gaji istu civilizaciju.



“U srži islamske civilizacije su bratstvo i solidarnost poput cigli od kojih se gradi zid. S tog aspekta u procesu međusobnog zbližavanja naše političke, meshepske i etničke razlike su naše najveće bogatstvo i naša najveća šansa, a nikako ne povod za probleme“, kazao je Erdogan.



Ističući kako su muslimani braća po vjeri i kako ne bi smjeli dopustiti da im granice budu linije razilaženja, Erdogan je kazao kako je tužno to što se tri zaljevske zemlje trenutno nalaze u takvoj krizi.



Erdogan je kazao kako se svi problemi mogu prevazići dijalogom, a da je neprihvatljivo da se neko od braće stjera u kut.



“Više nego ikada muslimanskom svijetu je potrebna solidarnost i bratstvo. Trenutno skup ispred sebe vidim kao temelj takvog stanja, ali to mora imati svoju konstantu“, kazao je Erdogan i dodao kako su mnogi nelogični primjeri poput Sirije i Iraka u kojima muslimani ubijaju muslimane i to sve uz poklike o jedinstvu Boga.



Naglasivši da je Jerusalem simbol mira i da se u njemu brani karakter islama, Erdogan je kazao da Izrael svakodnevno uvodi nove mjere i napade na Jerusalem i Islam, a da to čini ohrabren aktuelnom slabošću i podijeljenošću muslimana.



“Potez izraelske vlasti o uklanjanju detektora metala sa kapije Al-Akse koji je uvrijedio muslimane je potez u dobrom smjeru, ali ne i dovoljan“, poručio je Erdogan.

(aa)