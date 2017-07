Zrakoplov njemačke aviokompanije Lufthansa na letu između Kolumbije i Njemačke poletio je sa 191 putnikom, a sletio sa 192, nakon što je tijekom leta jedna putnica postala mama donijevši na svijet zdravog dječačića.

Arhiv / 24sata.info

Glasnogovornica njemačke aviokompanije rekla je kako je zrakoplov nakon rođenja bebe sletio u Manchester. Majka i dijete su u dobrom stanju. "Zrakoplov nije mjesto u kojemu biste željeli donijeti svoje dijete na svijet", dodala je glasnogovornica.



Troje liječnika našlo se pri ruci ženi koja je rađala u zrakoplovu, našavši se u situaciji koja je, po priopćenju iz Lufthanse, prilično rijetka.



Kompanija dopušta trudnicama da lete na njihovim letovima do kraja njihova 36. tjedna trudnoće, prenosi Hina.



Po riječima glasnogovornice, 11 beba rođeno je na letovima Lufthanse po njezinu uvidu, no međutim nije navela vremenski okvir u kojem se to događalo.



Ostaje pitanje što će biti navedeno u rodnom listu djeteta kao mjesto rođenja. Nagađa se da bi se tamo mogle naći samo zemljopisne koordinate s obzirom da je beba došla na svijet negdje iznad Atlantika.

(Fena)