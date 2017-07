Palestinski predsjednik Mahmoud Abbas izjavio je danas kako je i dalje na snazi odluka o suspenziji odnosa sa Izraelom, a što je mjera kojom su palestinske vlasti negodovale zbog izraelskih mjera u kompleksu Al-Akse.

Mahmoud Abbas

U Ramallahu je danas počeo sastanak palestinske vlasti, a Abbas je kazao da će izvještaj o situaciji u kompleksu Al-Akse podnijeti jerusalemski muftija Sheikh Muhammed Hussein i da će na bazi tog izvještaja biti donesene odluke o narednim potezima sa palestinske strane.



“Sada ćemo razgovarati samo o tome da se vjerski obredi ponovo počnu izvoditi u Al-Aksi. Druga pitanja ćemo razmatrati na narednom sastanku. Do novih odluka će na snazi biti one koje smo ranije donijeli, a bavimo se samo podrškom našem narodu u Jerusalemu“, poručio je Abbas.



On je pohvalio otpor koji Palestinci u Jerusalemu pružaju nametnutim izraelskim mjerama, te je dodao da “nije sve gotovo“.



Palestinski lider Abbas je prošle sedmice izjavio da je instaliranjem izraelskih detektora metala na ulazu u Al-Aksu suspendiran svaki vid saradnje u toj regiji, a danas je kazao da je ta mjera i dalje na snazi, iako su izraelske vlasti uklonile detektore koji su rasplamsali krizu.



U znak protesta, palestinski muslimani već danima ne ulaze u Al-Aksu, već molitve obavljaju ispred kompleksa. Danas su jerusalemski učenjaci uputili poziv muslimanima da uđu u Al-Aksu.





(AA)