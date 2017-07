U Velikoj Britaniji je tokom 2016. godine najmanje 71 zatvorenik greškom pušten na slobodu.

Ilustracija / 24sata.info

Prema izvještaju Ministarstva pravde Velike Britanije, tokom prošle godine u ovoj zemlji je među 71 osoba greškom puštena iz pritvora.



Navedeno je, također, kako su tokom 2015. godine 64 zatvorenika greškom puštena na slobodu, no u 2016. godini je oboren rekord.



Izvještaj je pokazao i kako je u prošloj godini povećan i broj slučajeva nasilja. U 2016. godini u zatvorima širom zemlje došlo do 23.643 napada, među kojima je u 7.159 njih meta bila zatvorsko osoblje.



Tokom prošle godine u zatvorima u Velikoj Britanije samoubistvo je izvršilo 97 zatvorenika.



Glavni inspektor za zatvore Peter Clarke je prošle sedmice izjavio je kako je u mnogobrojnim zatvorima teško zavesti red obzirom na manjak osoblja.



“Zatvorenici borave u prljavim, odvratnim i uslovima ponižavajućim za ljudsko dostojanstvo”, rekao je Clarke.



Kada je u pitanju puštanje zatvorenika na slobodu greškom, ova tema došla je u fokus nakon što je prošlog mjeseca na slobodu puštena osoba osuđena na devet godina zatvora, nakon što je odslužila svega nekoliko mjeseci kazne.



Nakon kritika upućenih na račun ministarstva pravde, odgovoreno je kako se radi o “vrlo rijetkom propustu”, no statistike pokazuju da i nije toliko rijedak.



U zatvorima u Velikoj Britaniji nalazi se oko 100.000 zatvorenika.





(AA)