Nakon što je izraelska policija danas zabranila ulazak u džamiju Al-Aksa muškarcima mlađim od 50 godina, hiljade palestinskih muslimana džumu-namaz je klanjalo na ulicama oko kompleksa džamije Al-Aksa u Jerusalemu.

Tokom džuma-namaza, u istočnom Jerusalemu i ulicama oko džamije Al-Aksa poduzete su visoke mjere sigurnosti, te su postavljene brojne kontrolne tačke.



Iz Fondacije džamije Al-Aksa saopćeno je kako je unutar džamije molitvu petkom danas obavilo najmanje 10.000 Palestinaca.



Muftija jerusalemski šejh Muhammed Husein je u svom obraćanju vjernicima pozvao Palestince na smirenost i strpljenje.



“Oslonite se na svoju vjeru i čvrsto je se držite. Mi ne podržavamo nasilje, ali nikada nećemo dozvoliti da okupatori naruše čast Harem-i Serifa. Mi u našoj džamiji Al-Aksa želimo obavljati molitvu, ovo je prva kibla muslimana”, naglasio je Husein u svojoj hutbi.



S druge strane, u Istočnom Jerusalemu je nakon džuma-namaza došlo do nereda, te je izraelska policija intervenisala zvučnim bombama.



Palestinci su uzvikivali tekbire i nosili parole, te je došlo do manjih sukoba sa izraelskom policijom. No, nije bilo većih incidenata.



Do nereda je došlo i u dijelovima Zapadne obale gdje je također džuma-namaz obavljena na otvorenom. U neredima i sukobljavanju Palestinaca i izraelske policije bilo je i povrijeđenih.



U četvrti Hazma, u istočnom Jerusalemu danas je klanjanja i dženaza i obavljen ukop 21-godišnjeg Palestinca Muhammeda Fethija Kenana (21), koji je podlegao od zadobijenih povreda tokom intervencije izraelske policije u okupiranom istočnom Jerusalemu.



Palestinsko Ministarstvo zdravstva je saopćilo sinoć da je tokom jučerašnjih sukoba unutar i ispred Al-Akse ranjeno 126 Palestinaca, od čega je oko 40 njih ranjeno gumenim mecima.



Palestinski Crveni polumjesec je saopćio da je 21 osoba prebačena u bolnice u Jerusalemu.



Desetine hiljada ljudi počelo je, u četvrtak, ulaziti u kompleks džamije Al-Aksa. Nakon intenzivnih reakcija Palestinaca, u ovom gradu, u četvrtak, u poslijepodnevnim satima, otvoreni su svi ulazi u ovaj sveti hram.



Jerusalem je sveto mjesto za muslimane, Jevreje i kršćane, a džamija Al-Aksa predstavlja treće najsvetije mjesto islamske vjere u svijetu, iza Mekke i Medine u Saudijskoj Arabiji. Jučer su jerusalemski učenjaci uputili poziv muslimanima da uđu u Al-Aksu.





