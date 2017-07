Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da nema haosa u Bijeloj kući, i pored činjenice da je novi šef kabineta ušao u Ovalni ured zahvaćen krizom.

Donald Trump / 24sata.info

Penzionisani general John Kelly, nekadašnji ministar domovinske sigurnosti, u ponedjeljak je preuzeo dužnost od smijenjenog Reincea Priebusa, unoseći svoje vojno iskustvo u administraciju opterećenu blokadom zakona, žestokim unutrašnjim sukobima i nizom istraga zvaničnika Bijele kuće.



Iako se Trump nada obratu, on je ipak na Twitteru odbacio kritike svoje administracije.



- Najviša vrijednost dionica ikada, najbolje ekonomske brojke u posljednjim godinama, najniža nezaposlenost u 17 godina, rast plata, sigurnost na granicama, da budemo jasni: nema haosa u Bijeloj kući! - navodi Trump na svom Twitter nalogu.



Kellyjev uspjeh u haotičnoj Bijeloj kući ovisit će od toga koliko mu se ovlasti pruži i da li će Trumpovi suprotstavljeni savjetnici ostaviti postrani međusobna rivalstva da bi zajednički radili. Također je nejasno da li će novi šef kabineta imati bilo kakav uticaj na Trumpovo opsesivno korištenje društvenih mreža.



Bivši menadžer Trumpove predizborne kampanje Cory Lewandowski, koji je smijenjen iz Trumpovog štaba u junu prošle godine, izjavio je za program “Meet the Press” TV mreže NBC da očekuje da će Kelly "obnoviti red među osobljem", ali je također naglasio da je malo vjerovatno da će Trump, promijeniti svoj stil.



- Želim reći da dopustite Trumpu da bude Trump. To je ono što ga je učinilo uspješnim tokom posljednjih 30 godina i to je ono za što je glasao američki narod. I svako ko misli da će promijeniti Donalda Trumpa ne poznaje Donalda Trumpa - izjavio je Lewandowski.



Kelly započinje s radom u Bijeloj kući nakon burne sedmice obilježene prozaičnim tiradama novog direktora komunikacija Bijele kuće, Trumpovih kontinuiranih napada na svog državnog tužioca i propalih napora republikanaca u Bijeloj kući da reformiraju zakon o zdravstvenoj zaštiti, prenosi AP.







(FENA)