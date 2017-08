Predsjednik Venecuele Nicolas Maduro odbacio je američke sankcije koje je protiv njega uveo Donald Trump, kazavši da on neće "primati naredbe od tog carstva".

Foto: 24sata.info

Maduro je rekao da nema namjeru odustati od planova da izmijeni ustav i obračuna se s nizom neprijatelja, od nezavisnih televizijskih kuća u Venecueli do oružanih napadača za koje tvrdi da su ih poslale kolumbijske vlasti kako bi ometali glasanje, u okviru međunarodne zavjere kojom upravlja čovjek kojeg on zove "car Donald Trump", izvještava Independent.



- Oni me ne plaše. Prijetnje i sankcije tog carstva me nimalo ne plaše. Ja ne primam naredbe od tog carstva, ni sad ni ubuduće... Donalde Trumpu, uvedi još sankcija - izjavio je Maduro na državnoj televiziji.



(FENA)