Drugi po značaju član Demokratske stranke u američkom Senatu izjavio je u utorak da je novi šef kabineta Bijele kuće John Kelly u poziciji da stabilizira Bijelu kuću i da je "to veoma dobro za ovu zemlju".

Dick Durbin / 24sata.info

Senator Dick Durbin iz Illinoisa izjavio je za CNN da je glasao za Kellyja da postane ministar domovinske sigurnosti, da je želio da sarađuje s njim u toj ulozi i sada na Kellyjevom novom položaju.



- On je u poziciji da stabilizira Bijelu kuću, to je dobro za ovu zemlju. Predsjednik mora biti dio toga - izjavio je Durbin.



Kazao je da Kelly, bivši marinski general sa četiri zvjezdice, unosi kvalitete po kojima su američki marinci poznati - disciplinu, odanost i poštovanje.



To su kvaliteti kakve ova Bijela kuća nije pokazala sedmicama - izjavio je senator Durbin, prenosi AP.





(FENA)