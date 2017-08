Ministar vanjskih poslova Turske Mevlut Cavusoglu izjavio je danas u Istanbulu kako se nada će Izrael ubuduće u potpunosti uvažavati stavove muslimana kada je u pitanju pristup i odnos prema džamiji Al-Aksa u Jerusalemu.

Mevlut Cavusoglu / 24sata.info

Turski ministar vanjskih poslova je napomenuo da je otpor koji su pružili Palestinci u vremenu kada je džamija najprije bila potpuno zatvorena, a potom i nakon što su postavljeni detektori metala, za svaku pohvalu. On je podsjetio da je izraelska policija protiv muslimana koristila prekomjernu silu.



Cavusoglu je podsjetio na ranije poruke predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana koji je osudio izraelsko ograničavanje vjerskih sloboda i prekomjernu silu usmjerenu prema muslimanima te tom prilikom ukazao na zajedničke osjećaje svih muslimana.



"Otpor palestinskog naroda tokom tih 14 dana je za svaku pohvalu. Na kraju, Izrael je učinio razuman korak, nadamo se da će Izrael ubuduće u potpunosti uvažavati stavove muslimana kada je u pitanju pristup i odnos prema džamiji Al-Aksa u Jerusalemu", rekao je Cavusoglu.



Cavusoglu je pozvao sve zemlje članice OIC-a da pomognu muslimane u Jerusalemu i naglasio značaj zajedništva potrebnog Palestincima u njihovoj borbi.



"Sva naša braća koja su u mogućnosti neka posjete Jerusalem, neka prigrle našu braću Palestince", rekao je Cavusoglu ponavljajući raniji poziv predsjednika Turske Erdogana.



Turski ministar je rekao kako posljednja dešavanja islamski svijet usmjeravaju ka preispitivanju.



"Zašto smo razjedinjeni? Zašto nismo u mogućnosti dovoljno pomoći našoj braći? Naša razdvojenost donosi radost neprijateljima islama, to nemojte zaboraviti. Moramo ući u svjesniju borbu kada je u pitanju zaštita Harem-i Sherifa, Jerusalema i Palestine. Našu borbu moramo voditi efikasnije unutar međunarodnih platformi. Dvodržavno rješenje je ono prema kojem je pravna obaveza poštivanje svetosti i historijskog statusa Al-Akse", rekao je Cavusoglu.



On je poručio da "milionima Palestinaca pod okupacijom i u izbjeglištvu moramo pomoći djelima, ne samo suhim riječima. Pozivamo sviju da ustanu protiv nepravde i priznaju državu Palestinu. U granicama iz 1967. sa Istočnim Jerusalemom kao glavnim gradom, suverena i nedjeljiva, Palestina treba uskoro zaživjeti", rekao je Cavusoglu.



Sastanak predstavnika 44 zemlje članice Organizacije islamske saradnje (OIC) održan je danas u Istanbulu, organizovan je na poziv Turske, a nakon posljednjih dešavanja u Jerusalemu u vezi sa džamijom Al-Aksa.



Radi se o vanrednom sastanku Izvršnog odbora ministara vanjskih poslova OIC-a.



Tursku predstavlja ministar vanjskih poslova Mevlut Cavusoglu te ministrica za porodicu i socijalnu politiku Fatma Betul Sayan Kaya. Sastanku prisustvuje generalni sekretar OIC-a Yusuf el-Useymin, a između ostalih u Istanbulu su i saudijski ministar vanjskih poslova Adil El-Jubeir, iranski šef diplomacije Javad Zareef, jordanski ministar vanjskih poslova Aiman Safadi, palestinski ministar vanjskih poslova Riad el-Maliki. Na ministarskim i nivoima zamjenika ministara i stalnih predstavnika u OIC-u, u Istanbulu su se okupile 44 delegacije.





(AA)