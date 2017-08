Na francuskoj Korzici sinoć je zabilježena najviša noćna temperatura u historiji te zemlje koja je iznosila 30,5 stepeni Celzijusa.

Ilustracija / 24sata.info

Iz francuskog Meteorološkog zavoda navode da je temperatura na ovom otoku u Sredozemnom moru u večernjim satima iznosila 30,5 stepeni i da je to do sada najviša večernja temperatura koja je zabilježena u Francuskoj.



Ekstremno visoke temperature zabilježene su ovih dana širom Francuske. Rekordno visoka temperatura od 24,5 stepeni zabilježena je i na planini Lus-la-Croix-Haute koja se nalazi na 1.059 metara nadmorske visine.



Rekordno visoke temperature na jugu zemlje dovele su i do velikog broja šumskih požara, a očekivalo se da današnje temperature na Korzici pređu i 40 stepeni Celzijusa.





(AA)