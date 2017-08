Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da su odnosi s Rusijom "na veoma opasnom najnižem nivou svih vremena" i optužio je Kongres za takvu situaciju nakon što je "nerado" potpisao zakon o novim sankcijama protiv Moskve.

Foto: 24sata.info

"Naši odnosi s Rusijom na najnižem su nivou svih vremena i veoma opasnom", napisao je Trump na svom twitter nalogu.



"Možete za to zahvaliti Kongresu, istim onim ljudima zbog kojih nemamo zakon o zdravstvenoj zaštiti", dodao je on, aludirajući na nedavni poraz njegove administracije tokom glasanja o planovima reforme zakonodavstva o zdravstvenoj zaštiti.



Trumpove kritike uslijedile su dan nakon što je "nevoljno" potpisao zakon o sankcijama koji je usvojio Kongres, nazivajući ga "znatno manjkavim" i tvrdeći da su neke od njegovih odredbi neustavne.



Zakon, koji također uključuje kaznene mjere protiv Sjeverne Koreje i Irana, uvodi sankcije ruskom energetskom sektoru, omogućujući Washingtonu da kažnjava kompanije koje učestvuju u razvoju tog ruskog sektora i uvodi izvjesna ograničenja na izvoz ruskog naoružanja.



Njime se također ograničava Trumpova mogućnost ulaganja veta na zakon, što je znak nepovjerenja Kongresa prema američkom predsjedniku, prenosi agencija AFP.



Moskva je žustro reagovala na sankcije, dok je ruski premijer Dmitrij Medvedev izjavio da su one ravne "potpunom ekonomskom ratu" i da su pokazale Trumpovu "potpunu slabost".



Trumpov predsjednički mandat zasjenjen je optužbama da je njegov tim tajno sarađivao s Moskvom tokom prošlogodišnje američke predsjedničke predizborne kampanje nakon koje je na izborima porazio Hillary Clinton, navodi AFP.

(FENA)