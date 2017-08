Toplotni val koji je doveo do rekordno visokih temeratura u Italiji u četvrtak je izazvao šumske požare koji su odnijeli život starice i doveli do zatvaranja velikog autoputa.

Ilustracija / 24sata.info

79-godišnja žena pronađena je mrtva u blizini svog doma u Sant'Omeru u centralnoj regiji Abruzzo, očigledno od vatre koja je zahvatila dva hektara okolnog polja.



Dio priobalnog autoputa Via Aurelia koji ide od Rima do Rivijere morao je biti zatvoren na nekoliko sati zbog velikog požara u blizini Grosseta u Toskani.



Dok temperature dostižu vrhunac od 40 stepeni Celziusa u većem dijelu zemlje, ukupno 26 gradova i mjesta u stanju je najviše pripravnosti koju je objavilo ministarstvo zdravstva.



Broj ljudi koji su primljeni u službe hitne pomoći porastao je za 15 posto u posljednjim danima, a meteorolozi nisu najavili nikakvo zahlađenje prije početka naredne sedmice.



Visoka stopa vlažnosti na sjeveru i topli vjetrovi iz Afrike na jugu čine vremenske uslove još i težim za Italijane koji hrle ka plažama.



Toplotni val uslijedio je nakon dugog sušnog perioda koji je koštao italijanski poljoprivredni sektor milijarde eura, dok se 11 regija u zemlji suočava s kritičnim nestašicama vode.



Predviđeno je da prinos maslina u zemlji bude za 50 posto niži od normalnog ove jeseni a nestašice vode dovele su do smanjenja proizvodnje mlijeka za 30 posto s katastrofalnim posljedicama po proizvodnju jednog od najpopularnijih italijanskih sireva, pecorina, prenosi AFP.

(FENA)