Generalni sektretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je danas da su se odnosi između Alijanse i Rusije veoma pogoršali i da su sada u najtežoj fazi od perioda Hladnog rata.

"Mislim da je ispravno reći da je odnos NATO-a sa Rusijom u najtežoj fazi u kakvoj nije bio od završetka Hladnog rata", rekao je Stoltenberg za CNN, prenosi AFP.



Njegov komentar uslijedio je nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio danas da su odnosi između Washingtona i Moskve na "veoma opasnom" i najnižem nivou u historiji, a da je za to zaslužan Kongres.



"Naši odnosi sa Rusijom su na opasnom i najnižem nivou u historiji. Za to možete zahvaliti Kongresu, istim onim ljudima koji ne mogu da nam daju zdravstvenu zaštitu", napisao je Trump na svom Tviter nalogu. Tramp je u srijedu potpisao zakon kojim se pojačavaju ekonomske sankcije Rusiji, Iranu i Sjevernoj Koreji, uz obrazloženje da to radi zarad nacionalnog jedinstva.

(Tanjug)