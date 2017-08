Američka vojska u petak je potvrdila da je ubila visokorangiranog zapovjednika ekstremističke grupe al-Shabab u zračnom udaru u Somaliji tokom vikenda.

Američki predsjednik Donald Trump u ovoj je godini odobrio širenje vojnih operacija protiv al-Shababa, koji je povezan s al-Qaidom, uključujući agresivnije zračne udare i intenziviranje aktivnosti na jugu Somalije protiv al-Shababa, koji se smatra najokrutnijom ekstremističkom grupom u Africi.



Afrička komanda američke vojske saopćila je da je u zračnom udaru 30. jula ubijen Ali Mohamed Hussein, također poznat kao Ali Jabal. On je najviše rangirani zapovjednik al-Shababa ubijen u ovoj godini.



U saopćenju američke vojske se navodi da je on "odgovoran za predvođenje snaga al-Shababa u regijama Mogadishu i Banadiir i za planiranje napada u prijestonici Mogadishuu".



Afrička komanda američke vojske saopćila je za Associated Press da je on ubijen u napadu bespilotnim avionom.



Ekstremistička grupa također je izvodila napade u susjednim zemljama, posebno u Keniji, nazivajući ih odmazdom za slanje kenijskih vojnika u vojnu misiju Afričke unije koja se bori protiv džihadista u Somaliji.





(FENA)