Koordinator Ujedinjenih nacija (UN) za humanitarnu pomoć Siriji i predsjednik Norveškog vijeća za izbjeglice (NRC) Jan Egeland izjavio je kako je Turska, u pogledu zbrinjavanja izbjeglica i njihove zaštite, najdarežljivija zemlja svijeta.

Jan Egeland / AA

On je svoju nedavnu posjetu Ankari, kako je rekao, dijelom posvetio i namjeri da zahvali državi Turskoj, njenim vlastima i građanima, zbog toga što su zbrinuli tri miliona izbjeglica samo iz Sirije te pola miliona iz drugih zemalja.



"Turska je u pogledu zbrinjavanja izbjeglica i njihove zaštite najdarežljivija zemlja svijeta. To treba da bude zapaženo. Svi skupa moramo razumjeti napore Turske koja zbrinjava tako veliki broj izbjeglica", rekao je Egeland.



Podsjećajući da NRC s turskim institucijama sarađuje oko dvije godine, on je kazao kako nastoje učiniti sve što je u njihovoj moći da podrže Tursku u naporima koje pruža kako bi humanitarna pomoć bila pružena i izbjeglicama koje su smještene izvan granica ove zemlje, a kojima je pomoć neophodna.



"Turska je preuzela veliku odgovornost otvorivši vrata za 3,5 miliona izbjeglica. NRC kao jedna od najvećih svjetskih organizacija za humanitarnu pomoć i zaštitu izbjeglica rado s ovom zemljom dijeli svoja iskustva na poljima obrazovanja djece, sigurnosti hrane i samoj zaštiti izbjeglica", rekao je Egeland u razgovoru za Anadolu Agency (AA).



On je podsjetio da je Turska za sirijske izbjeglice učinila više nego bilo koja druga zemlja u svijetu.



"Turska je takođe uradila ogorman posao na sjeveru Sirije u smislu dopreme osnovnih sredstava za život. Ne smijemo zaboraviti napore Turske da se dopremi pomoć ljudima u okruženjima, pod opsadom. Lično sam se uvjerio uslovima i načinu prijema ranjenih Sirijaca u turskim bolnicama", rekao je Egeland.



On je podsjetio da su uslovi života u Siriji izuzetno teški te da primirje postignuto posredstvom Turske, Rusije i Irana uz uspostavu zona bez sukoba, u nekim područjima ima efekta, dok se u nekim dijelovima te zemlje i dalje krši. U regije koje i dalje kontroliše teroristička organizacija ISIS, kako je rekao, humanitarna pomoć se doprema iz zraka.



"Rat u Siriji traje duže nego Drugi svjetski rat", rekao je Egeland, napominjući kako svih tih godina u iznimno teškim uslovima žive žene, djeca, starci...





(AA)