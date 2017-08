Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je danas u Istanbulu da terorističke organizacije nemaju budućnost i kao takve nemaju šta ponuditi mladima koje vrbuju.

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

"Separatistička teroristička organizacija (PKK) nema šta za ponuditi našoj djeci i omladini za budućnost. Vidjeli ste kako su mučki ubili 15-godišnjeg Yasina. Bacila su ga sa zgrade, a potom preko njega prešli vozilom. To su podli zločinci bez poštovanja prema čovjeku. Nemaju milosti, ne poznaju takav osjećaj. Teroristička organizacija najviše štete nanosi mladima, otimajući nam djecu, uništavajući im živote. To je i razlog što za cilj uzimaju škole, studentske domove, nastavnike", rekao je Erdogan.



Prema njegovim riječima, jasno je da je cilj organizacije udaljavajući djecu iz škola i džamija napraviti od njih sluge, robove i robote izopačene ideologije. Turski predsjednik je pojasnio da je to tako jer znaju da iz džamija, mesdžida i sa hutbi ne može izaći terorista niti terorizam.



Erdogan je istakao kako su terorističke organizacije PKK i FETO s istim ciljem korištene protiv Turske ali da je narod u konačnici uspijevao da prozrije njihove namjere.



"Pokušavaju izazvati etničke, meshepske ili ideološke podjele u našem narodu. Vidite šta se dešava u Iraku, u Siriji. Ne zaboravite da slične stvari pokušavaju izazvati i kod nas. Mi to ako Bog da nećemo dozvoliti. Naš narod je uvijek u konačnici uspijevao dešifrovati namjere neprijatelja. S kojim ciljem i namjerom je protiv Turske korišten PKK, s istim ciljem je upotrijebljena i teroristička organizacija FETO. Neprijateljstvo prema islamu i prolijevanje krvi muslimana nije moglo biti izazvano ničim osim preko terorističke organizacije ISIS", rekao je Erdogan.



Dodao je da kao nacija njihovo hiljadugodišnje postoje duguju borbenosti koju crpe iz vjere.



