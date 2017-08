Ruski šef diplomatije Sergei Lavrov je rekao da vjeruje kako su njegove američke kolege spremne nastaviti dijalog sa Moskvom o kompleksnim pitanjima, uprkos bilateralnim tenzijama, prenosi Reuters.

Foto: 24sata.info

Lavrov je to rekao nakon sastanka sa američkim državnim sekretarom Rexom Tillersonom na marginama samita u filipinskoj Manili. On je rekao da je Tillersona interesiralo kako će Rusija odgovoriti na nove sankcije.



- To ga je najviše zanimalo, detalji naših odluka koje smo donijeli kao odgovor na antiruske sankcije – rekao je Lavrov. Ovo je prvi kontakt dvije sile nakon što je Trump potpisao novi zakon. Pojasnio je da su imali duge razgovore o različitm pitanjima.



- Osjetili smo spremnost naših kolega da nastavimo razgovore i mislim da tome nema alternative – dodao je Lavrov.

(FENA)