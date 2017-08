Velika Britanija ne priznaje broj od 40 milijardi eura kao iznos koji Vlada ove zemlje treba da plati da bi napustila EU, izjavio je danas portparol premijerke Therese May.

Foto: 24sata.info

List Sunday Telegraph izvijestio je da je Britanija spremna da plati do 40 milijardi eura u okviru sporazuma o napuštanju evropskog bloka, pozivajući se na neimenovane izvore upućene u britansku izlaznu strategiju.



"Kada je riječ o tom broju, ja ga ne priznajem", rekao je portparol mayeve



On je dodao da je premijerka Velike Britanije jasno stavila do znanja u pismu o aktiviranju člana 50 da Britanija i EU treba da usaglase rješenje o pravima i obavezama Londona kao člana Unije.



Do sada su održane dvije runde razgovora Londona i Brisela o Brexitu. Planirano je da Britanija istupi iz evropskog bloka 2019. godine.

(SRNA)